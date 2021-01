Nous avons interviewé ZeniMax à propos de l’un des nouveaux ajouts à l’extension The Elder Scrolls Online.

ZeniMax et Bethesda ont dévoilé leurs plans pour The Elder Scrolls Online en 2021, qui, comme nous le savions déjà, tournera autour d’une aventure appelée Gates of Oblivion – plus précisément, il comprendra la grande extension Blackwood et deux DLC plus petits: Flames of Ambition au printemps et en l’avenir un point final pour l’histoire qui n’a pas encore été révélée. Chez 3DJuegos, nous avons eu l’occasion de rencontrer le réalisateur Rich Lambert pour parler de l’un des grands changements qui arrivent cette année.

Bien sûr, nous voulions en savoir plus sur Escortes PNJ, qui dans le passé a participé activement à nos combats, et tout indique que cette fois ils reviendront avec plus de possibilités jamais. “Je suis sûr que vous ne pouvez pas les utiliser en JcJ, mais vous pouvez les utiliser presque partout ailleurs”, déclare la création: vous pouvez personnaliser leur les rôles (dégâts, chars, soutien) ainsi que les armes et capacités qu’ils utilisent, et ont également leur propre système de progression à la fois mécaniquement (mise à niveau) et narratif.

En d’autres termes, pour gagner la confiance de l’un de ces alliés, nous devrons accomplir certaines missions pendant que nous explorons Blackwood, et même une fois que nous les ajouterons à notre équipe, il sera possible de faire avancer leurs histoires à travers de nouvelles propres missions. “Je pense que l’une des choses qui rendent les MMO agréables est le liens sociaux“a commenté Lambert plus tard.” La clé de tout avancement futur [en el género] est de faciliter ce genre de liens. Comment faites-vous pour rester attaché à ces amis que vous avez rencontrés? “

Même s’il ne s’agissait que d’une digression, la vérité est que nous avons trouvé là un bon moyen de revenir à nos collègues: «ils aident le joueurs solo pour entrer plus facilement contenu de groupe“Étant donné que certains donjons et du matériel PvE de haut niveau peuvent désormais être mis à la disposition des joueurs qui n’osent peut-être pas socialiser avec des groupes plus importants, mais avec un seul ami, par exemple.” Dans une situation idéale, vous devriez être en mesure de terminer quatre donjon d’une personne utilisant les compagnons «raison» Aide à réduire les frictions […] c’est comme aller un pas à la fois “en espérant, bien sûr, aider les joueurs à s’engager avec un contenu plus dense.

Le DLC Flames of Ambition sera disponible sur PC et Stadia à partir du 8 mars, suivi de TESO Blackwood le 8 juin. Sur consoles, chaque sortie durera encore une semaine. Nous aurons également un épisode de clôture à la fin de l’année.

En savoir plus sur: The Elder Scrolls Online: Blackwood et Bethesda.

