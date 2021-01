Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Toute une polémique a éclaté autour du label musical Materia Collective et du jeu vidéo 2018 Celeste, après que la semaine dernière une série de plaintes ont commencé à être révélées par les compositeurs de la bande originale du jeu, qui n’en accusent pas ayant reçu des redevances pour ses chansons en près de deux ans.

Tout a commencé en 2019, lorsque Materia Collective a repris les fonctions d’édition de la bande originale de Celeste, après que la compositrice Lena Raine, principale productrice de la bande originale, ait renoncé aux droits de distribution pour travailler sur d’autres projets. Mais la semaine dernière, l’artiste contributeur 2 Mello a affirmé sur Twitter qu’il n’avait reçu aucun paiement pour son travail sur les faces B de Celeste, et que “au moins” trois autres musiciens sur l’album, qui comprend des remix de la bande originale. jeu original, ils n’avaient pas non plus reçu de paiement depuis cette date.

Je me suis renseigné à ce sujet en octobre 2020, on m’a dit qu’il y avait des redevances impayées pour moi, mais je n’ai eu aucune mise à jour depuis novembre. Cela fait 17 mois depuis le dernier paiement en juillet 2019. Après avoir envoyé 3 autres messages sans réponse, je poste ceci dans l’espoir de résoudre les problèmes. – 2 Mello (@MelloMakes) 14 janvier 2021

Quelques heures après ce tweet, plusieurs autres compositeurs se sont prononcés contre Materia. Laura Intravia, dont le catalogue comprend des bandes sonores pour Destiny 2 et Mortal Kombat 11, affirme avoir manqué 13 mois de paiements au label, tandis que le compositeur de ZED Alex Parish n’a plus entendu parler de Materia depuis la sortie de son album en juillet. de 2019.

“Nous avons tous reçu des formulaires fiscaux et des fiches de renseignements personnels à remplir et à nous inscrire auprès de l’entreprise, et la communication s’est arrêtée là.” Mello affirme à PCGamer.

«J’ai vu huit autres comptes hier, et plus de personnes prétendant avoir travaillé pour Materia et vu à quel point leur système de paiement était mauvais pendant leur séjour là-bas ou entendu que de nombreux artistes n’étaient pas payés. Donc au moins plus de une dizaine d’artistes ont été touchés. “

Materia Collective a répondu à ces accusations en s’excusant auprès des compositeurs via un mail expliquant la situation aux artistes:

“Notre système interne n’était plus à la hauteur de la tâche de suivre les paiements de redevances, et tous les artistes devraient recevoir une compensation complète d’ici la mi-février. Les seuils de paiement minimum ont également été abaissés pour garantir que chacun reçoive paiement, quel que soit le montant qui leur est dû. “

Le label a également publié une déclaration publique sur la situation:

Nous avons entendu vos préoccupations et nous nous excusons sincèrement pour l’incident. Pour aller de l’avant, nous reconnaissons l’importance de résoudre ce problème rapidement et pleinement. Tous les paiements retardés seront effectués à la mi-février et nous réglons le problème pour que cela ne se reproduise plus. pic.twitter.com/veKYko38us – Materia Collective (@MateriaColl) 18 janvier 2021

Materia exhorte tout autre artiste ayant des problèmes à contacter Artists@materiacollective.com. Dans tous les cas, cette situation n’aurait jamais dû se produire et elle montre seulement le peu de respect que Materia Collective a pour les musiciens et leur travail, car il a fallu porter plainte pour qu’ils fassent juste quelque chose.

