En avril dernier, nous nous sommes fait l’écho du fait que plusieurs antennes de téléphonie mobile 5G avaient pris feu au Royaume-Uni, en plein milieu de la crise du coronavirus. Mais la raison de ces événements n’était pas exactement un échec ou un accident, mais plutôt un crime terroriste. Parce que les antennes avaient été brûlées par un groupe de radicaux anti-5G. Le motif? L’un d’eux qui la croyance que le virus Covid-19 se propage à travers les antennes 5G.

Aussi aux Pays-Bas

Un crime grave, bien que localisé dans seulement trois régions du Royaume-Uni, le problème est que ce type de vandalisme s’est propagé à d’autres pays, puisque dans la même semaine que ces équipements ont brûlé en Angleterre, plusieurs tours de transmission ont été incendiées par «Les opposants au lancement d’un nouveau réseau de télécommunications 5G», selon des médias comme le journal De Telegraaf.

Un certain nombre de groupes aux Pays-Bas se sont opposés à l’arrivée de la 5G pendant un certain temps, surtout par crainte que les ondes radio peuvent nuire à la santé humaine. D’autres craignent que la technologie ne porte atteinte à la vie privée. En avril, la région néerlandaise a enregistré 4 incidents de ce type, atteignant le point où les incendiaires se sont arrêtés slogans anti-5G peints à la bombe dans la même zone brûlée.

Une attaque coordonnée?

Dans une déclaration sur son site Web, le gouvernement néerlandais pour la sécurité et la lutte contre le terrorisme (NCTV) a déclaré qu’il avait enregistré “divers incidents” autour de pylônes de radiodiffusion la semaine dernière, y compris des incendies criminels et des sabotages, l’opposition au déploiement de la 5G est une cause possible, l’événement étant très proche de celui de l’Angleterre et amenant à se demander s’il ne s’agit pas d’une attaque coordonnée.

En fait, et comme au Royaume-Uni, Attaquer ces tours ne tue pas le coronavirus et ne contribue pas à améliorer la santé. À l’inverse: à l’heure où nous dépendons plus que jamais des réseaux téléphoniques, ces attaques ne parviennent qu’à isoler les zones attaquées, laissant des centaines – des milliers de personnes sans accès Internet ni possibilité d’appeler.

Mettre un routeur dans une cage de Faraday

Un modèle de Faraday Box

Lorsque vous entrez dans un bâtiment ou un ascenseur qui a une structure de grille en acier, votre signal mobile a tendance à s’affaiblir sur place, voire à disparaître. Cela se produit en raison de l’effet de la cage de Faraday, par lequel le champ électromagnétique à l’intérieur d’un conducteur en équilibre est nul, annulant l’effet des champs externes. Une cage de Faraday est simplement une boîte métallique qui protège de ces champs électriques statiques, et il est utilisé pour stocker les choses que vous souhaitez protéger car à l’intérieur de la boîte ou de la cage, le champ électrique est inexistant.

Qu’est-ce que cela a à voir avec l’incendie des tours 5G? Eh bien, beaucoup de croyants aux effets néfastes de la 5G sont mettre leurs routeurs dans des boîtes et des cages de Faraday pour atténuer ces effets et s’en protéger, une sorte de «boucliers anti-5G». Le truc, déjà parodique en soi – des gens qui ne veulent pas de la 5G mais qui continuent d’avoir Internet – s’arrêterait là, s’il n’y avait pas deux effets logiques provoqués par l’action, et qui font déjà de l’absurde une absurdité digne de Valle-Inclán.

“Je n’ai pas de signal WiFi”

Ceux qui ont attaqué des sites Web comme Amazon en achetant des cages Faraday pour y mettre leurs routeurs se plaignent justement que cela réduit voire élimine le signal WiFi, et donc ne fonctionne pas … Un regard sur les plaintes que l’on peut lire sur Amazon. Premier celui qui ne veut pas de 5G mais qui a toujours Internet dans sa chambre:

– «Je vais retourner cet article car le signal wifi n’est pas assez fort pour atteindre ma chambre lorsque le couvercle est baissé. Allez merde. “

Ensuite, le cas de quelqu’un qui a plusieurs routeurs mais la box Faraday ne réduit pas suffisamment le signal – le mystère de savoir pourquoi cette personne n’éteint pas les routeurs ou ne les jette pas mieux ni ne le considérons-nous:

– «Nous avons testé cette box. Cela ne réduit entièrement le signal sur aucun de mes routeurs. Je l’ai remis, et je les ai mis dans une boîte en métal solide, maintenant Je peux dire que le signal est la moitié de ce qu’il était. Ne pas acheter cet article est une arnaque ».

Boîtes avec suppléments

De toute évidence, l’augmentation de la demande pour un produit amène beaucoup à s’intéresser à le vendre, y compris les escrocs qui en ont profité pour obtenir de l’argent supplémentaire. Et c’est ce qui s’est passé, puisque les boîtes de Faraday qui valaient normalement 80-100 $ se vendaient 180-200 $. Et dans d’autres cas, ce ne sont pas des Faraday, ce sont des boîtes normales avec des couches insuffisantes et, comme l’ami d’avant, ils ne réduisent pas votre signal WiFi.

En tant qu’experts sur des sites Web comme The Verge écrivent, presque toutes les technologies sans fil – que ce soit la radio AM / FM, les réseaux de téléphonie mobile pour les appels, LTE, 5G, Bluetooth, Wi-Fi et même la télécommande infrarouge utilisée pour Allumez le téléviseur – Il est basé sur la transmission et la réception de signaux émis dans une partie du spectre électromagnétique.

Lorsque nous parlons de «rayonnement électromagnétique», nous ne décrivons qu’une onde de photons traversant l’espace. Même la lumière – ce que l’on a l’habitude de voir – est une forme de rayonnement électromagnétique, et inoffensive en plus (bien qu’elle ait une fréquence beaucoup plus élevée que n’importe quelle radio ou micro-ondes utilisée pour les téléphones portables ou Internet).

Des tours 5G brûlées, des boîtiers Faraday pour les routeurs… Et maintenant??