Aimez-vous la barre latérale que Google a implémentée dans des services tels que Gmail, Agenda, Drive et autres, à travers laquelle vous pouvez accéder à ces mêmes services? Eh bien, dans un proche avenir – vraisemblablement – vous pourrez en tirer davantage, car contacts google ils y ont également préparé un trou.

Vous savez de quoi nous parlons, non? Si vous êtes dans Gmail et que vous utilisez des applications telles que Google Keep, Agenda ou Tasks, vous les trouverez dans le panneau latéral rabattable et dissimulable; Et la même chose se produit si vous êtes dans Agenda, où en plus de Keep et Tasks vous avez Google Maps dans la barre … Cela dépend du site sur lequel vous vous trouvez, la barre latérale affichera certaines applications ou d’autres, selon qu’elles ont été plus ou moins utiles dans Google. .

À votre tour, et où que vous soyez, vous pouvez ajouter d’autres applications à la barre latérale via Google Workspace Marketplace, le magasin d’extensions. Mais ce qui est dit, les applications ou services Google ne sont que quelques-uns qui sont actuellement intégrés dans le bar. Mais il y en aura plus et le suivant est celui qui est attendu depuis longtemps par les utilisateurs de la suite de productivité du géant de l’Internet: les contacts.

Contacts Google, dans la barre latérale

Ce sera comme ça du moins dans Gmail, qui est en fait là où une intégration de ce type fait le plus défaut, même s’il n’est pas exclu qu’elle apparaisse dans Agenda. Quoi qu’il en soit, il s’agit de une caractéristique commune à divers gestionnaires de messagerie professionnels qui sert à élargir le contexte de la conversation et ajoute des fonctions intéressantes, telles que l’ajout rapide de nouveaux contacts au répertoire ou l’accès à leurs informations.

Il est mieux compris en regardant une image:

Comme vous pouvez le voir, à travers le panneau de contact de la barre latérale, il sera possible d’accéder à une bonne quantité de informations des participants à la conversation, accélérant ainsi toute opération associée: coordonnées et canaux supplémentaires, participants, historique personnel … Tout cela très utile, notamment pour les groupes de travail et les problématiques professionnelles.

C’est là que tout commencera, en fait, et le fait est que les premiers et seuls utilisateurs de Google qui bénéficieront de cette fonctionnalité sont ceux de Google Workspace, le moyen de paiement des services Google pour les entreprises et les professionnels, en plus des plans pédagogiques. Mais connaissant Google, cette fonctionnalité sera tôt ou tard déployée à tous ses utilisateurs.