Le sorceleur est sans aucun doute l’une des sagas fantastiques qui, au cours de la dernière période, a suscité le plus de succès parmi le public de Netfix. Ce sera son casting spectaculaire, la narration au plus haut niveau ou leengouement créé depuis sa sortie, mais The Witcher est sans aucun doute l’un des plus grands succès de Netflix.

Malheureusement, la pandémie de Covid-19 a bloqué de nombreuses productions dans le monde et forcé l’interruption de séries télévisées populaires. Même The Witcher, dont le tournage avait commencé en Février 2020, a été contraint d’arrêter la production. Mais Netflix n’a pas abandonné et a lancé un nouveau produit lié à la série pour maintenir les attentes des fans à un niveau élevé.

Le documentaire sur la première saison de The Witcher

Enfin un est disponible en streaming spécial une demi-heure consacrée à la production de la première saison du très acclamé The Witcher. Entre les scènes de dans les coulisses, interviews est aperçus tous les fans ne seront pas du tout déçus. Les contenus sont nombreux et vont des curiosités sur la création de sorts, de monstres et de casting, jusqu’à la genèse du célèbre Toss a Coin to your Witcher, qui est en effet devenue la chanson la plus populaire de la série. Voici la bande-annonce de ce court documentaire:

Une belle façon de combler le fossé attente spasmodique de la deuxième saison, dont le tournage a récemment repris, à un ralentissement dû à la nouvelle augmentation des infections et des protocoles à respecter sur le plateau, mais qui conduira peut-être à la sortie de la suite pendant ou après le printemps 2021. Une attente sans doute très long, mais qui récompensera le public d’un nouveau spectacle à part entière à voir et à revoir pour les années à venir