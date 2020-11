Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’énorme taille du nouveau Playstation 5 a été l’un des détails les plus commentés concernant la console de nouvelle génération de Sony. De la société japonaise, ils préviennent qu’elle doit avoir cette taille pour dissiper la température de ses composants d’une bonne manière et ne pas répéter les erreurs qu’ils ont subies avec le PS4.

Maintenant, grâce à une expérience menée par Gamer Nexus, il a été démontré que la décision d’incorporer ces énormes caches latéraux ne pouvait être qu’esthétique et non fonctionnelle. Les couvercles latéraux de la PS5 augmentent la température interne de la PS5, jusqu’à 5 ° C au total.

L’analyse a utilisé des thermomètres internes dans chacune des pièces essentielles pour mesurer la température, dans d’autres, elle a été mesurée sans démonter la console. La mémoire GDDR6 est la pièce la plus chaude puisqu’elle atteint jusqu’à 93,3 ° C degrés avec le couvercle, tandis que sans lui, il tombe à 88,6 ° C. Cette température élevée est due au fait que cet outil ne possède pas de dissipateurs thermiques.

Rappelons-nous qu’à son lancement, le PS4 C’était assez silencieux, cependant avec le temps et les plus grandes exigences des jeux se sont soldées par une turbine d’avion, ce sera que la PS5 attend ce même sort.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord