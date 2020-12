London Studio offre un aperçu de votre prochain projet à travers leurs offres d’emploi.

Après plusieurs années consacrées à PlayStation VR et au monde de la réalité virtuelle, Studio de Londres se prépare à faire le saut sur PlayStation 5 avec une nouvelle aventure qui lui est propre. Nous parlons du studio britannique PlayStation, responsable d’expériences telles que PSVR Worlds et le plus récent Blood & Truth de 2019, tous deux de réalité virtuelle. Eh bien, comme ils partagent DualShockers, London Studio travaille en un jeu PS5 inconnu, qui indique avoir éléments multijoueurs.

Tout cela passe par les offres d’emploi du studio, ainsi que par les profils LinkedIn de ses employés. En commençant par le second, le profil de David Skilton, directeur des effets visuels au London Studio, mentionne qu’il a travaillé sur un “jeu PS5 inopiné“, en charge de la coordination des équipes VFX et de la création de leur propre outil de génération de particules”nouvelle génération“pour PS5, entre autres tâches.

De son côté, le portail emploi London Studio propose une offre de directeur de la programmation en ligne. Un poste qui sera chargé de “travailler avec les équipes moteur et gameplay pour diriger le développement du fonctionnalités en ligne nécessaire pour notre prochain grand jeu. “Autrement dit, tout indique que ce projet aura des fonctions multijoueurs, et en cas de doute à ce sujet, l’offre mentionne que” ces fonctions peuvent inclure la physique du réseau et les systèmes d’animation, la logique du jeu , matchmaking et gestion de session, entre autres choses”.

Faites-en un jeu dédié exclusivement au online, ou une aventure pour un joueur avec modes en ligne, est quelque chose qui reste à voir. En fait, nous ne connaissons toujours pas le nom de ce jeu PS5 sur lequel le studio travaille, cependant il est possible que nous laissions des doutes en 2021. Nous vous rappelons que Blood & Truth a reçu un correctif sur PS5 avec des améliorations, telles que la possibilité de jouer à 90 ips avec un niveau de détail plus élevé. Si vous n’avez pas essayé cette aventure VR se déroulant à Londres, voici notre analyse de Blood and Truth.

