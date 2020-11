Mediatonic a récemment dévoilé la saison 3 de Fall Guys, l’un des jeux les plus réussis de 2020.

Il semble que Fall Guys soit de retour à l’ordre du jour; pour de bonnes raisons et d’autres qui ne le sont pas. Récemment, la saison 3 du succès “ Party Royale ” a été présentée, ce qui nous amènera à essayer de vaincre des personnages habillés en pingouins avec noeud papillon en hiver. Aussi, récemment, nous avons vu que le nombre de joueurs a chuté au fil des semaines. Mais depuis Médiatonique ils mettent les moyens de renverser la situation.

De Mediatonic ils abandonnent qu’ils travaillent sur de nouveaux projetsMediatonic, société responsable du jeu, a ouvert un nouveau studio au Royaume-Uni, en particulier à Leamington Spa. Le nouvel emplacement sera dirigé par Phil Warner, le vice-président de l’art de l’entreprise, et ils embaucheront du personnel pour «un large éventail de disciplines», comme on le voit sur le portail Gamasutra. Dans le communiqué de presse, ils indiquent que la nouvelle filiale Mediatonic fonctionnera avec les restrictions d’emploi actuelles dues à la situation sanitaire, montrant la volonté d’accueillir chaleureusement toute l’équipe lorsque les bureaux seront ouverts.

Ce sera la cinquième étude médiatonique après celles qu’elle a ouvertes Londres, Brighton, Guildford et Madrid. Comme ils l’indiquent, ce sera un support pour le réseau existant et une nouvelle pièce pour continuer à soutenir le succès de Fall Guys sur le long terme, un exemple des intentions que la société a avec l’un des jeux les plus réussis de l’année, qu’elle a vendu plus de 10 millions de jeux sur Steam et est devenu le le plus téléchargé de l’histoire de PS Plus.

“Nous nous engageons à long terme à créer du contenu saisonnier attrayant pour la base de joueurs de Fall Guys et autres projets intéressants en cours. Il y aura de grandes opportunités pour les personnes qui cherchent à faire leur premier pas dans les jeux avec Mediatonic », disent-ils dans le communiqué.

