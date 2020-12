Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Back 4 Blood est un jeu qui avait déjà été annoncé il y a plusieurs mois, mais il est redevenu un sujet de spéculation avec la dernière cérémonie des Game Awards, où Turtle Rock Studios en a profité pour définir les détails du lancement de son nouveau projet. Back 4 Blood est un jeu de tir qui aspire à ramener cette essence frénétique de lutte contre les zombies, un genre qui avait déjà son moment il y a des années et qui a donné de nombreux bons moments à beaucoup avec Laissé pour mort. Ce jeu est en développement pour PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One et PC.

Pour ceux qui veulent avoir un avant-goût de ce jeu, Back 4 Blood a accès à la bêta fermée pour ceux qui s’inscrivent, cette bêta sera active du 17 au 21 décembre du même mois.

Studios de rock aux tortues a fixé la date de sortie de ce titre pour le 22 juin 2021 et nous avons déjà un gameplay du jeu où de vrais fragments de ce que sera le jeu sont montrés:

Le pari Back 4 Blood semble être axé sur le jeu en équipe, vous invitant à vivre une expérience avec différents utilisateurs en ayant des éléments tels que la campagne coopérative et un mode multijoueur décontracté et compétitif. Depuis Studios de rock aux tortues avec ces mots, ils décrivent leur prochain tireur:

“Les créateurs de la célèbre série Left 4 Dead présentent Back 4 Blood, un jeu de tir coopératif à la première personne passionnant. Vous êtes au milieu d’une guerre contre les infectés. Ces humains, hôtes d’un parasite mortel, sont devenus des créatures terrifiantes prêtes à dévorer ce qui reste de la civilisation. L’humanité au bord de l’extinction, vous et vos amis devez affronter l’ennemi, exterminer les infectés et reprendre le contrôle du monde “.

