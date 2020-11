Actuellement le studio Dontnod Entertainment prépare la grande première de Twin Mirror, mais cela ne les empêche pas d’aller de l’avant avec leurs nouveaux projets. A cette occasion, confirmant qu’ils ont actuellement ouvert un nouveau studio à Montréal, Canada, avec une équipe d’environ 50 développeurs. Tout cela exposant le big data dans votre entretien avec VentureBeat.

Prenant l’histoire de Telltale Games comme référence pour éviter de tomber dans la même erreur, l’étude prétend se développer, pouvant ainsi confirmer qu’ils sont avec six jeux en production. Leurs sorties récentes ont été très réussies, ils sont donc très fiers à la fois des résultats obtenus grâce aux médias et de l’accueil des joueurs.

Dites-moi pourquoi | Divertissement Dontnod

Bien sûr, pour le moment, nous ne connaissons pas les détails de ces nouvelles productions, mais ce qu’elles ont avancé, c’est que dans l’une d’entre elles, elles ont la coproduction de Focus Home Interactif et ils en viennent à souligner leur intérêt pour un genre particulier. En fait, ils mentionnent qu’ils aiment les jeux de rôle d’action et la fiction interactive. Bien que, bien sûr, nous devrons attendre un peu plus longtemps pour connaître ces projets.

Bien sûr, sachez que nombre de ses plus grands succès sont en Xbox Game Pass. En fait, de nombreux joueurs peuvent apprécier les grandes propositions présentes dans Tell me Why, une œuvre chargé de sens et de messages vraiment importants. Une des caractéristiques uniques de ce grand studio de développement qui ne cesse de nous fasciner par ses belles histoires.