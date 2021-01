Sackboy: A Great Adventure est disponible sur PS4 et PS5.

Sumo Digital nous a laissé un très beau aventure de plate-forme sur la première PS5 avec la sortie de Sackboy: A Big Adventure. Le titre avec le personnage de Petite grosse planète laisse un très bon goût dans la bouche et a hâte d’entendre parler de futurs projets de studio. Et oui, nous en apportons des nouvelles. Sumo Digital travaille sur non pas un, mais deux nouveaux jeux à annoncer. L’un d’eux fait partie d’une PI plus qu’établie.

Nouveautés de Sumo Digital pour PlayStation 5

Utilisateur Twitter MauroNL a révélé l’existence de plusieurs offres d’emploi chez Sumo Digital. Ce qui est intéressant à ce sujet, ce ne sont pas seulement les rôles qu’ils recherchent (Senior Designer, Sound Designer, etc.), mais ce que l’on attend d’eux. Également reflété dans un fil de discussion, l’équipe travaille sur un «jeu d’un a établi une franchise d’action triple A en monde ouverta ‘, qui chercherait à s’étendre à travers plusieurs jeux différents.

Sumo Digital, en particulier le site de Sheffield, recrute actuellement pour deux projets inopinés. En parcourant les nombreuses offres d’emploi disponibles, certains détails peuvent être recueillis sur les deux projets. L’un étant un titre d’action AAA en monde ouvert et l’autre un jeu de tir MP à la 3ème personne. 1/7 – MauroNL (@ MauroNL3) 19 janvier 2021

Ils veulent également que les nouvelles recrues aient une “ bonne compréhension des nouvelles tendances dans les jeux vidéo, en particulier dans le Genre de jeu de tir PvP«. Ils ont plusieurs jeux dans le four, et parmi leurs projets, il y a quelque chose lié à un plan ambitieux pour améliorer la visibilité d’une IP à travers diverses versions. Connaissance la polyvalence de Sumo Digital, qui ont sorti le titre Sackboy, mais aussi des jeux de course Sonic, pour ne citer qu’un exemple, les possibilités sont infinies.

Reste à savoir quelle est cette IP AAA bien établie. Monde ouvert et aventure sont deux concepts que l’on voit beaucoup dans le secteur, quelle aura été la licence choisie?