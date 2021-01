Acquire a lancé un label de jeux vidéo indépendant, en attendant l’opportunité de relancer Tenchu.

Tenchu ​​fait partie de ces sagas oubliées. Du moins, la licence elle-même, puisque de nombreux autres jeux se sont inspirés des fondations qu’elle a posées dans le passé, combinant furtivité et action. Par conséquent, des titres tels que Sekiro: Shadows Die Twice, de À partir du logiciel. Fait intéressant, ceux qui possèdent les droits de licence; c’est pourquoi beaucoup considèrent l’aventure du loup comme le “successeur spirituel”.

Actuellement, la licence de la saga Tenchu ​​est entre les mains de FromSoftwareMais Acquérir, les développeurs du jeu original, n’abandonnent pas l’idée de reprendre la licence. Dit-il Takuma endo, son président, dans des déclarations au portail Famitsu, qui ouvre la porte de Tenchu ​​dans les consoles de nouvelle génération, avouant qu’il aimerait “créer un nouveau jeu Tenchu ​​à partir de zéro pour PS5”, indique le manager évoquant implicitement la console Sony, bien qu’en même temps il assure que c’est quelque chose “difficile”, mais que feraient-ils si l’occasion se présentait.

Il y a quelque temps, il y avait des spéculations sur un remake possible de Tenchu ​​Stealth Assassin’s, depuis que la société a enregistré la marque. Endo dit que si cela «prépare le terrain pour un éventuel nouvel opus», ils l’ont fait parce que la licence expirait. Le dernier jeu Tenchu ​​est arrivé en 2009 avec Tenchu: Shadow Assassin’s pour Wii et PSP.

Ce qu’ils ont confirmé d’Acquire, c’est que leurs plans passent par une ligne de édition de jeux indépendante, avec un label qui vise à lancer des jeux “uniques” et dont on commencerait à voir les fruits cette année. En fait, leur premier jeu annoncé s’appelle Labyrinth of Zangetsu, un RPG à venir sur PS4, Switch et PC.

