Les gens peuvent voler travaille sur un nouveau projet à gros budget qui n’a pas encore été annoncé. Et non, nous ne parlons pas de ce deuxième développement qu’ils ont annoncé en juillet de cette année, après la première d’Outriders. Mais un troisième projet en cours au sein du studio polonais, développé avec l’aide de Square Enix en tant que rédacteur en chef.

À travers le site officiel de People Can Fly, comme le souligne AllGamesDelta, les créateurs de jeux tels que Bulletstorm parlent de leurs futurs projets, y compris le développement d’un Outriders qui arrivera en magasin début 2021. Parallèlement, l’étude fonctionne également dans un deuxième projet en collaboration avec Take-Two, les propriétaires de 2K Games et de Rockstar, qu’ils décrivent comme “un nouveau titre AAA original “en développement au sein de ses bureaux de New York.

Le studio a trois projets actifs, dont OutridersEt, à première vue, dans Square Enix doivent être très satisfaits du travail de l’étude dans le développement des Outriders, car ils confirment qu’ils travaillent également ce troisième jeu mystérieux Ils ne nous donnent pas encore de détails: “Le troisième jeu en développement de People Can Fly est notre nouveau projet passionnant avec Square Enix, dont les détails doivent encore être révélés“, précise l’étude sur son site Internet.

Ici, j’aimerais pouvoir spéculer sur les genres ou propositions possibles pour ce nouveau jeu, mais la vérité est que People Can Fly n’avance aucun détail sur le développement de cette nouvelle aventure. Bien entendu, nous serons très attentifs à tout ce que le studio pourra annoncer, à la fois sur ce jeu et son deuxième projet avec Take-Two. Nous vous rappelons que les Outriders seront disponibles 2 février, et que récemment, nous avons pu assister à un nouveau gameplay en direct du jeu avec des détails sur sa fin de partie. Si vous voulez savoir ce que vous offrira cette aventure, voici nos impressions d’Outriders.

