Comme prévu, le début de la nouvelle saison Fortnite a attiré beaucoup d’attention, mais surtout cette saison a donné plus à parler après avoir été annoncé que le dieu légendaire de la guerre, Kratos (de God of War) arriverait au Battle Royale grâce à une collaboration inégalée. L’arrivée de ce personnage signifiait également une chose, qu’il pouvait faire les gestes et les danses populaires de Fortnite. les joueurs les ont déjà essayés et les résultats n’ont pas plu à tous les fans.

Certains utilisateurs ont acheté le nouveau skin Fortnite avec l’intention de pouvoir contrôler Kratos dans Battle Royale. Étant une peau, les utilisateurs peuvent également lui faire faire les multiples danses et gestes disponibles dans le jeu.

Plusieurs joueurs ont déjà partagé à quoi ressemble Kratos en faisant ces passes de danse et attirent l’attention sur l’étrange apparence du dieu de la guerre dans God of War, en tenant compte de son comportement taciturne et de son visage inexpressif lorsqu’il s’agit d’un autre sentiment que ne sois pas haine.

Kratos danse dans un jeu pour la première fois et certains fans ne sont pas contents

Eh bien, dans Fortnite, il est capable de montrer une facette jamais vue auparavant, car il apparaît des pas de danse comme le Floss, Electro, Fresh, Flapper, les pas de Dynamite et I’m Diamnd de BTS, la plupart avec un geste de bonheur débordé. Parmi ces danses, la danse Poki se démarque, étapes qui ont été effectuées par le streamer Pokimane, en raison du type de gestes que le destructeur des dieux peut reproduire, montrant une facette curieuse.

Je comprends enfin kpop stans. À partir de maintenant, chaque message Twitter que je publie sera accompagné d’un clip de Kratos dansant. 😍 # GodofWar pic.twitter.com/Dvq8ThlS7y – 🌬️Farore🍃 (@ Farore5) 4 décembre 2020

Ai-je acheté Kratos pour que je puisse le voir emote? Et c’est. # FortniteSeason5 pic.twitter.com/jyjrARab8S – RainbowUnicornSparkles! 🌈✨ (@theRainbowUS) 4 décembre 2020

Kratos se regardant dans #Fortnite comme pic.twitter.com/35pUs696Sx – тαℓєѕ σf cσσkíє 🎮 (@ArcanaLegacy) 4 décembre 2020

Alors que beaucoup ont pris cette collaboration avec grâce, cela n’a pas plu à beaucoup, qui se sentent plutôt indignés car ils pensent que c’est quelque chose qui ne correspond pas au personnage de PlayStation. Certains pensent que l’entreprise a rendu le personnage moins cher et que c’est le prix que le dieu de la guerre doit payer pour toucher un public plus large. D’autres ont même lancé des insultes homophobes pour la façon dont Kratos peut être vu danser, comme l’ont souligné nos amis de Tarreo.

Si vous faites partie de ceux qui se soucient de cette image de Kratos, nous vous invitons à être calme car ce ne sera guère un canon ou quelque chose du genre qui affectera la série God of War. De même, nous vous recommandons de prendre cette collaboration plus à la légère, car il s’agit d’un visionnement croisé inoffensif destiné à d’autres publics, en tenant compte du fait que God of War est classé comme Mature (majeur) et Fortnite est destiné aux mineurs et a un style plus décontracté.

Nous vous laissons avec une vidéo gracieuseté de Tarreo afin que vous puissiez voir Kratos faire l’étape Poki. Si vous souhaitez voir plus de danses, nous vous laissons une vidéo plus complète de l’utilisateur Zanar Aestethics.

Et vous pensez-vous? Avez-vous trouvé la collaboration de God of War avec Fortnite bonne? Dites le nous dans les commentaires.

Nous vous rappelons que Fortnite semble préparer davantage de collaborations avec d’autres franchises de jeux vidéo. Des indices indiquent qu’un autre invité du jeu est le Master Chief, qui comprendra également divers accessoires Halo. Ces types de collaborations ont fait penser aux fans de Nintendo que Samus, le célèbre chasseur de primes, pourrait également apparaître dans le titre.

Fortnite est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S, Nintendo Switch, PC et mobile. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

