Les déchets spatiaux deviennent un problème croissant à mesure que de plus en plus de gadgets sont jetés dans l’atmosphère. Aujourd’hui, près de 6000 satellites tournent autour de la Terre et, selon le Forum économique mondial, autour du 60% d’entre eux sont des débris spatiaux.

Le problème s’aggravera. La société de recherche Euroconsult estime que 990 satellites supplémentaires seront lancés chaque année cette décennie. Si c’est exact, il pourrait y avoir 15 000 satellites en orbite d’ici 2028. Et c’est une estimation très prudente étant donné qu’un seul projet, Starlink Space Internet d’Elon Musk, a l’autorisation de lancer 12 000 unités.

Tous les satellites qui rentrent dans l’atmosphère terrestre s’épuisent et créent de minuscules particules d’alumine qui flotteront dans la haute atmosphère pendant de nombreuses années. affectant finalement l’environnement terrestre. D’autre part, les débris spatiaux se déplacent à une vitesse incroyablement rapide de plus de 35 000 kilomètres par heure, ce qui peut causer des dommages considérables à tout objet qu’ils heurtent, y compris l’ISS ou les navires d’exploration spatiale.

Satellites en bois contre les débris spatiaux

La société japonaise Sumitomo Forestry travaille avec des chercheurs de l’Université de Kyoto pour développer le premiers satellites au monde en bois. L’idée générale est que les satellites en bois brûlent sans rejeter de substances nocives dans l’atmosphère ni faire pleuvoir des débris sur le sol lorsqu’ils reviennent sur Terre.

Pour le moment, ils étudient la croissance des arbres et l’utilisation de ces types de matériaux dans l’espace. L’association commencera à expérimenter avec différents types de bois dans des environnements extrêmes sur Terre. Le type de matériau est gardé secret, mais ils pensent qu’il sera très résistant aux changements de température et à la lumière du soleil. Un modèle d’ingénierie de satellite en bois sera ensuite développé, puis un modèle de vol sera créé.

Nous verrons le résultat. Au moins c’est une tentative. Les satellites sont de plus en plus utilisés pour les communications, la télévision, la navigation ou les prévisions météorologiques. Les experts spatiaux ont étudié différentes options pour éliminer et réduire les débris spatiaux, ainsi que les débris électroniques, un autre problème majeur pour l’environnement, un coût énorme pour l’économie mondiale et la perte importante de ressources essentielles telles que les métaux terrestres. rare, cuivre ou or.