Un bon début sur le marché est vital pour la division des jeux de Microsoft et les premiers rapports après les débuts de la Xbox Series X | S sur les marchés les plus importants offrent de bonnes nouvelles, du moins dans la perspective de dépasser ce qui a été réalisé par Xbox il y a un an. Dans le cas du Royaume-Uni, marché perdu par la Xbox au cours de la dernière génération, les choses ont bien commencé et les nouvelles consoles sont déjà entrées dans l’histoire.

Selon divers rapports, les débuts de la Xbox Series X | S au Royaume-Uni ont été un succès et les deux consoles ont ajouté 155000 unités vendues au cours des 24 premières heures, dépassant les 150000 vendues par Xbox One à ses débuts en 2013, donc qui est déjà la première console la plus réussie de la marque dans la région. Selon les comparaisons, le lancement de la Xbox Series X | S sur ce marché pourrait être considéré comme le troisième plus réussi, car il ne serait que sous les débuts de la PS4, qui compte 250000 unités dans les 48 premières heures et le lancement de la PlayStation Portable, qui en une seule journée a vendu 185 000 unités, détenant le record du matériel le plus vendu sur ce marché.

La grande réception de la Xbox Series X | S au Royaume-Uni a fourni des données intéressantes, comme le fait que 2/3 des achats étaient des Xbox Series X, tandis que 1/3 a choisi ou n’avait pas d’autre option que d’acheter la Xbox. Série S. En outre, cette excellente réception sur l’un des marchés les plus importants du monde a entraîné la rupture des deux consoles, ce qui est finalement un succès pour la division jeux de Microsoft.

Cette information intervient quelques jours après que Phil Spencer, directeur de la Xbox, ait confirmé que les débuts de la Xbox Series X | S sont déjà les plus réussis pour la marque, laissant derrière eux ce qui a été réalisé par Xbox, Xbox 360 et Xbox One.

Xbox Series X | S sont maintenant disponibles et dans ce lien, vous trouverez toutes les informations relatives à la nouvelle génération de Xbox.

