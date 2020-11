Bien que le différend entre PlayStation et Xbox ait toujours été présent, c’était généralement le premier qui menait le cric à l’eau. Beaucoup pensaient que Microsoft n’avait pas fini d’appuyer sur la touche pour inquiéter Sony, mais il semble que cela ait peut-être changé avec la nouvelle Xbox Series X | S.

Microsoft a partagé ses premières impressions sur le développement des premières 24 heures de ses consoles sur le marché, et comme ils l’ont annoncé sur Xbox Wire le lancement de la Xbox Series X | S est déjà le premier succès de son histoire.

Xbox Series X et Series S: les meilleurs débuts possibles

Les informations proposées par la société montrent le nombre de jeux disponibles, ce qui est largement dû à la rétrocompatibilité, qui nous a permis d’établir un nouveau record de titres joués. Tous ces chiffres sont réduits dans les points suivants:

Plus de nouvelles consoles vendues que n’importe quelle génération précédente, la Xbox Series S ajoutant le pourcentage le plus élevé de nouveaux joueurs à n’importe quelle console Xbox au lancement, établissant un nouveau record avec 3594 titres joués sur quatre générations. Il s’agit du plus grand nombre de jeux vidéo joués lors du lancement d’une console Xbox. La nouvelle génération signifie plus de façons de découvrir et de jouer: 70% des consoles Series X | S sont liées à des membres Xbox Game Pass nouveaux et existants.

Bien sûr ce n’est que le début et nous devrons voir comment la console Microsoft se défend quand elle a la concurrence à pleine puissance, cependant les premières impressions nous invitent à être optimistes. À titre privé et en tant que propriétaire d’une série X, je reconnais que Microsoft a construit une véritable bête.