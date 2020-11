Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 03/11/2020 8:00 am

Il y aura beaucoup de choses à jouer une fois Xbox Series X / S et PlayStation 5 atteindre nos mains, et pour les fans de jeux de course en particulier, DiRT 5 ce sera l’une de ces options. Étonnamment, ce titre a un mode histoire avec Troy Baker et Nolan North, deux des acteurs de jeux vidéo les plus reconnus à ce jour.

Les deux acteurs sont connus pour leurs rôles dans des jeux avec des récits extrêmement complexes et profonds, donc les ramener dans quelque chose comme DiRT 5 cela a certainement généré beaucoup d’intrigues. Parler avec Nord, nous en avons appris un peu plus sur les défis de la création d’une histoire pour un jeu de course:

«Évidemment, donner de la profondeur aux personnages et vous dire qui ils sont. Cela ajoute évidemment de la tension. L’idée est que beaucoup de gens croient que raconter une histoire enlève au gameplay, à l’expérience en général, mais cela ne se produira pas ici. Au contraire, cela ajoute à l’expérience car il n’y a pas de script, il n’y a pas de scènes que vous devez observer, vous devez simplement jouer, vous pouvez l’écouter, vous voudrez en savoir plus sur ces personnages, sur mon personnage, sur le personnage de Troy [Baker]. Cependant, comme il n’y a pas de script en tant que tel, presque tout est improvisé, comme dans un format de podcast. Nous avons juste des conversations, et si je comprends bien, vous pouvez les entendre depuis votre voiture. L’histoire et les personnages ne seront pas distrayants et ce que Troy et moi avons fait ne devrait pas enlever l’expérience, seulement l’améliorer. “

DiRT 5 sera disponible le 06 novembre prochain à PS4 et Xbox One, et vous pourrez y jouer sur PS5 et Xbox Series X améliorés dès le premier jour.

La source: Atomix

Atomix regrette profondément le décès d’Oscar Yasser Noriega “Akira” Troy Baker explique l’importance du mode histoire dans DiRT 5

Rodolfo Léon

Editeur chez atomix.vg Gamer, cinéphile et amateur de culture pop.