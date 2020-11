Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Il y a quelques jours, Rockstar Games a annoncé qu’il lancerait Red Dead Online en tant qu’expérience autonome à partir du 1er décembre. Ce changement a pris les fans du titre par surprise, mais aujourd’hui, cette surprise s’est transformée en colère après avoir été annoncé que cette nouvelle version implémenterait une modification importante contre le consommateur.

Par le biais d’un message en jeu, Rockstar Games a informé les utilisateurs que le système de gain d’or serait modifié avec l’arrivée de la version autonome de Red Dead Oline.

Jusqu’à aujourd’hui, les joueurs de Red Dead Online peuvent entrer dans le jeu quotidiennement et accomplir des missions qui sont mises à jour chaque jour et qui offrent des récompenses lorsqu’ils les terminent, surtout s’ils les accomplissent consécutivement. La chaîne maximale est de 28 jours et une fois ce chiffre atteint, les utilisateurs reçoivent un multiplicateur de 2,5 pour la victoire en or, un bonus permanent tant que les joueurs accomplissent des missions quotidiennement. Comme vous pouvez l’imaginer, c’était le principal moyen d’obtenir de l’or en multijoueur.

Les fans ont été enragés par le changement dans Red Dead Online

Malheureusement, cela changera à partir du 1er décembre, car ce compteur d’achèvement de mission consécutif sera plafonné à 28 jours. Cela signifie que lorsque les joueurs atteindront cette marque, la séquence recommencera en leur donnant un bonus de RDO $ et une carte au trésor, mais le multiplicateur sera supprimé, ce qui rendra plus difficile de gagner de l’or et incitera les joueurs à acheter des barres d’or par l’argent, un mouvement que certains attribuent au fait que maintenant le titre aura des frais très bas pour commencer à le jouer (4,99 $ US) au départ.

De plus, pour une seule fois, les joueurs avec une série de 7 jours de défis quotidiens recevront le 1er décembre un cadeau de RDO 200 $, un assortiment de toniques et 100 unités de munitions pour le revolver explosif express, le pistolet, le répéteur. et le fusil.

Naturellement, cela n’a pas été bien accueilli par les joueurs, qui obtiendront désormais moins d’or. Certains fans partagent même leur longue séquence de plus de 100 jours voire plus d’un an, qui devra malheureusement se terminer dans quelques jours, emportant avec elle le multiplicateur de 2,5 qu’ils ont maintenu si longtemps.

Ce n’est pas la première fois que les joueurs de Red Dead Online sont mécontents des actions de Rockstar Games. Rappelons qu’il y a quelques mois des utilisateurs critiquaient l’entreprise pour le manque de nouveau contenu. À ce moment-là, les utilisateurs déguisés en clowns dans le jeu affirmaient que c’était à quoi ils ressemblaient en attendant une mise à jour tant attendue.

Êtes-vous un joueur de Red Dead Online? Êtes-vous satisfait de la décision de Rockstar Games? Dites le nous dans les commentaires.

Red Dead Online est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X | S et PC (Steam, Epic Games Store, Rockstar Launcher). Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

