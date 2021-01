La téléphonie mobile reste le principal pilier des opérateurs de télécommunications, avec les minutes et les concerts comme principal nutriment, bien que la voix et les données circulent réseaux auxquels différentes améliorations sont appliquées qui dépassent la portée de la couverture.

L’avancée que nous connaissons le mieux est peut-être celle de la génération mobile. Pour le moment, nous sommes au milieu de la transition vers la 5G, qui fournira principalement une vitesse Internet mobile plus élevée, mais les opérateurs appliquent également d’autres améliorations de leurs réseaux téléphoniques qui affectent les appels.

Mais que les améliorations soient activées au niveau du réseau n’implique pas que tous les utilisateurs qui accèdent à cette couverture puissent bénéficier des mêmes avancées que les opérateurs en charge du déploiement des réseaux, nous allons donc passer en revue le type d’améliorations auxquelles nous nous référons et le opérateurs qui les ont implémentés.

La 5G pour améliorer l’expérience Internet mobile

La cinquième génération mobile a commencé son atterrissage dans une phase initiale, connue sous le nom de 5G NSA, ce qui augmente la vitesse de navigation et réduit légèrement la latence de connexion. Vodafone a été le premier opérateur à activer son réseau 5G à l’été 2019, et un an plus tard, il est également devenu une réalité chez Movistar, Orange et Yoigo. Pour le moment, le seul MVNO où la 5G est également disponible est à MásMóvil.

Pour l’instant, la couverture 5G sur les nouvelles fréquences 3,5 GHz il est limité à une poignée de villes dans les quatre opérateurs. Movistar et Orange proposent également la 5G via DSS, ce qui permet un déploiement beaucoup plus rapide et plus étendu, mais dans ce cas, les avantages par rapport à la 4G + qu’ils proposent déjà ne sont pas clairs.

En plus d’avoir une couverture, il faut tenir compte du fait que pour accéder à la 5G, il est nécessaire d’avoir un smartphone compatible, ses avantages ne sont donc accessibles qu’à un petit pourcentage d’utilisateurs de la téléphonie. Bien qu’il existe de plus en plus de mobiles 5G moins chers, il faut s’attendre à ce qu’il n’y ait pas d’améliorations notables dans la plage de couverture tant que la bande 700 MHz ne sera pas disponible à la mi-2021.

Voix HD pour améliorer la qualité des appels

La première nouvelle concernant l’arrivée de la voix HD en Espagne remonte à 2010, mais depuis lors, l’adoption par les opérateurs a résisté et aujourd’hui ils ne l’offrent que Movistar, O2, Vodafone, Lowi, Orange, Amena et Simyo.

La voix haute définition ou la voix HD produit un son voix plus claire et plus naturelle avec moins de bruit de fond. Habitué à la voix traditionnelle, quelque peu métallique, le passage à la voix HD est remarquable.

En plus d’être dans un opérateur qui a implémenté la voix HD, pour en profiter, il sera nécessaire d’avoir un smartphone compatible et que les deux utilisateurs sont sous la couverture du même opérateur, il est donc également valable entre les utilisateurs Movistar et O2, entre Vodafone et Lowi ou entre Orange et Amena.

VoLTE pour enrichir les appels

Chaque génération mobile a ses propres priorités et pour la 4G, les appels ne l’ont pas été. L’arrivée de la 4G en 2013 a considérablement augmenté la vitesse d’Internet, mais depuis lors, à chaque fois que nous passions un appel, la majeure partie se faisait en passant à la couverture 3G. L’implémentation de appels en 4G ou VoLTE, a mis beaucoup plus de temps à arriver et n’est actuellement disponible qu’en Movistar, O2, Vodafone, Orange et Amena.

La voix 4G apporte avec elle Qualité HD, établissement d’appels pratiquement instantané, ils n’ont pas le retard que l’on remarque dans l’OTT malgré qu’il s’agisse d’appels IP, cela permet de passer en mode appel vidéo (ViLTE), et la possibilité de personnaliser l’appel avant de le faire pour envoyer, par exemple, des annotations, des photos ou une coordonnée GPS.

Dans ce cas, il est également nécessaire d’avoir un smartphone compatible, le service est activé automatiquement et les appels sont sans frais supplémentaires. Avec l’arrivée de 5G SA, les appels continueront d’évoluer vers la VoNR.

RCS pour enrichir les messages

Les opérateurs tentent d’obtenir leur propre WhatsApp depuis des années, et la messagerie RCS, prise en charge par les opérateurs, les fabricants de téléphones et des géants comme Google, est la dernière proposition qu’ils essaient d’utiliser. remplacer SMS.

La messagerie RCS vous permet d’envoyer messages, photos, vidéos, notes vocales ou autres types de fichiers, créer une discussion de groupe ou savoir si le message a été livré ou lu, comme des applications tierces telles que WhatsApp ou Telegram l’ont déjà permis depuis longtemps, mais dans ce cas, via l’opérateur, sans avoir besoin d’une application supplémentaire et sans avoir à vous inscrire.

Dans le cas de la messagerie RCS, des opérateurs tels que Movistar, O2, Vodafone, Lowi, Orange et Amena Ils ont déjà activé automatiquement le service pour tous leurs clients, bien que les utilisateurs du reste des opérateurs puissent également l’activer comme expliqué ici.

Afin de profiter de la messagerie RCS, il sera nécessaire que les deux utilisateurs ont un service actif, quel que soit l’opérateur dans lequel ils se trouvent. Le coût du RCS est inclus dans le service de données. Dans le cas où le message a été envoyé à un utilisateur sans RCS actif, il le recevra sous forme de SMS.

VoWiFi pour parler sans couverture mobile

La couverture mobile en Espagne atteint 99% de la population, mais même ainsi, la couverture à l’intérieur des bâtiments, des sous-sols ou des garages n’est pas toujours optimale, donc VoWiFi, ou Appels WiFi, aidez-nous à ne pas manquer de couverture pour continuer à parler au téléphone.

Les smartphones compatibles avec WiFi Calling pourront utiliser la VoWiFi d’opérateurs tels que Movistar, O2, Orange et Amena afin que le réseau WiFi agisse comme une extension de la couverture mobile et que nous puissions continuer à parler sans interruption, même lors du passage de la couverture mobile au WiFi dans le même appel.

Par conséquent, appelle à travers La VoWiFi est régie par les mêmes tarifs que ceux applicables aux appels normaux via le réseau mobile. Si votre tarif comprend les appels illimités, ils seront également gratuits sur VoWifi. Si l’appel est effectué depuis l’extérieur de l’Espagne, le prix sera le même que celui appliqué en roaming.