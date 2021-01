Le rôle des influenceurs dans les problèmes de santé peut être très dangereux. Nous l’avons vu avec la pandémie, à la fois au début, quand nous avons pu voir certains d’entre eux conseiller de prendre boissons chaudes pour prévenir COVID-19, mais aussi maintenant. Il suffit de voir les récentes déclarations d’une célèbre influenceuse se plaignant de devoir porter des masques et montrant ses doutes sur l’existence du coronavirus. Cependant, ils peuvent également montrer recommandations dangereuses à d’autres niveaux. Par exemple, il y a un an, il y avait plusieurs cas dans lesquels l’utilisation cosmétique d’antibiotiques était recommandée. Cela n’a pas été aussi répandu ni aussi courant, mais au cours des derniers mois, nous avons également vu d’autres conseils dangereux, tels que celui lié à l’utilisation de bougies pour nettoyer les oreilles.

Il s’agit d’une technique connue sous le nom de coning, très répandu dans les environnements liés à naturopathie et autres pratiques similaires. Il consiste en l’utilisation d’une voile pointue; qui, une fois placé dans l’oreille, s’allume, générant un supposé changement de pression cela favorise la sortie de cire. Il promet de nettoyer les oreilles et, dans certains cas, ils prétendent même qu’il peut prévenir des maladies comme le cancer. Cependant, rien ne prouve que ce soit le cas. Ce dont on dispose, ce sont les dangers que cela peut poser. Par conséquent, les experts conviennent déconseille fortement son utilisation.

Comment les bougies fonctionnent-elles pour nettoyer les oreilles?

Pour utiliser correctement les bougies pour nettoyer les oreilles, il faut généralement l’aide d’une deuxième personne. Ceux qui veulent subir le traitement doivent mentir de ton côté, l’oreille à nettoyer étant tournée vers le haut. Ensuite, l’autre insère la bougie et l’allume. La plupart comprennent un cercle protecteur de papier d’aluminium ou d’un autre matériau similaire juste en dessous du milieu pour attraper toute goutte de cire.

L’utilisateur doit s’allonger de son côté

Les vendeurs de ce type de gadget promettent un nettoyage par pression, mais aussi par changements de température. Soi-disant, comme le cérumen ça deviendrait plus fluide et ça ne sortirait pas maintenant, mais ça sortirait plus tard. Telle est la théorie, mais fonctionnent-ils vraiment dans la pratique? Et plus important encore, sont-ils sûrs?

Chez Explica.co nous avons contacté un établissement où vous pouvez acheter des bougies pour nettoyer les oreilles. Il a même des professionnels qui apprennent à les utiliser. Quand nous nous sommes intéressés en tant que clients potentiels, un de ses employés nous a expliqué que “c’est un remède très ancien et sans risque d’aucune sorte car il n’y a pas de cire fondue dans les oreilles”. Il a également fait référence à la présence de ce «gadget métallique» afin que la cire n’entre pas en contact avec l’oreille. Dans tous les cas, il a précisé que même ceux qui ne le portent pas sont totalement en sécurité. Après ces premières déclarations, nous avons de nouveau appelé l’établissement, cette fois en tant que presse, demandant des informations pour un article. Cependant, ils ont refusé de nous servir ni à ce moment ni à aucun autre moment, affirmant qu’ils ont beaucoup de travail et «cela ne leur convient pas».

Opinion professionnelle

Le vendeur à qui nous avons pu parler a d’abord insisté sur le fait que les bougies pour le nettoyage des oreilles fonctionnent par différence de pression. Cependant, lorsque nous avons demandé au médecin Luis Lassaletta, président de la commission d’otologie du Société espagnole d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, a été très direct à ce sujet. «Il a été confirmé que la pression créée est minime et en aucun cas suffisant pour extraire le cérumen ». Et la même chose se produit avec l’hypothèse de la chaleur: “L’élévation de température est minime et en aucun cas il ne facilite la libération spontanée de cérumen ».

Ni la pression ni la température ne suffisent à générer des bénéfices

Il ne reconnaît pas non plus que c’est une technique sûre. «Des dépôts de cire de bougie ont été décrits dans l’oreille qui ont nécessité une extraction aux urgences, des otites externes, des brûlures à l’oreille et au visage, voire une perforation du tympan», se souvient-il. «De plus, insérer quelque chose comme des bougies dans le conduit auditif peut pousser le cérumen vers l’intérieur, de sorte que l’effet peut être contreproductif».

Comme lui, d’autres experts mettent en garde contre les dangers que cela représente. Déjà en 2006, l’Université de Cambridge a publié une étude analysant l’inefficacité de cette méthode et les risques qu’elle peut présenter. Ils découragent fortement son utilisation, comme le fait également la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis depuis 2010.

Mais malgré ces recommandations, de nombreuses personnes ont continué à les utiliser. C’est par exemple le cas d’un garçon de 10 ans, qui en 2016 a dû subir une intervention chirurgicale pour retirer plusieurs morceaux de bougie de l’oreille, après avoir recouru au coning pour traiter une allergie.

Laisse la cire suivre son cours

L’employé de l’établissement qui vend les bougies pour nettoyer les oreilles a recommandé leur utilisation régulière, en particulier pour les personnes sujettes à bouchons. Cependant, cela peut encore compliquer votre situation.

L’oreille a son propre système de nettoyage

Il est à noter que la cire est une substance qui sert à lubrifier et nettoyer le conduit auditif. C’est pourquoi, comme expliqué dans Medical News Today, les personnes qui ont une faible quantité manifestent des problèmes tels que sécheresse ou démangeaisons. Cette substance sort naturellement de l’oreille lors de gestes tels que ceux générés par mâcher ou avaler. Cela ne signifie pas qu’il goutte, car une fois à l’extrémité externe du conduit auditif, il sèche et s’écaille. Pour cette raison, comme l’explique également le Dr Lassaletta, nous ne devons pas essayer de le nettoyer nous-mêmes. Comme nous l’avons déjà vu, les bougies pour nettoyer les oreilles sont dangereuses, tout comme tout autre objet, comme les cotons-tiges typiques. Son utilisation peut pousser la cire vers l’intérieur, ce qui la rend difficile à nettoyer.

Dans tous les cas, il est vrai qu’il y a des gens qui accumulent plus que la quantité normale, donc cela ne vaut pas la peine avec le système de nettoyage naturel lui-même. «Il y a des gens qui produisent excès de cire ou avoir un conduit auditif externe plus étroit ou plus incliné que d’habitude et ils ont plus tendance à former des bouchons de cérumen », précise-t-il. «Ces personnes devraient se rendre chez un oto-rhino-laryngologiste pour retirer leurs bouchons et éviter tout type de manipulation; ce qui, loin d’être efficace, présente un risque pour les oreilles ».

Pour cette raison, il faut être à l’écoute des professionnels de l’oto-rhino-laryngologie, quitte à ignorer les conseils de nos influenceurs préférés. L’expert consulté par ce moyen l’a dit très clairement: «L’attitude des influenceurs qui recommandent des mesures inutiles et dangereuses comme les bougies pour nettoyer les oreilles est absolument irresponsable». Les influences peuvent être dangereuses, selon leur origine, et c’est un exemple clair de cela.

L’article La dernière mode promue par les influenceurs peut se faire percer le tympan a été publié dans Explica.co.