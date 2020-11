Les téléviseurs intelligents sont la norme depuis un certain temps et il est rare que nous achetions un grand écran pour la maison qui ne soit pas régi par un type de système d’exploitation. Android TV est le pari de Google, progresse bien et a été choisi par Nokia pour son dernier lot de téléviseurs. Un envoi assez bon marché.

Le fabricant finlandais a présenté une série de téléviseurs le 30 septembre. Plus précisément, 7 modèles allant de 32 pouces du modèle le plus compact à 75 pouces du plus grand. Il ne restait plus que des télévisions à mettre en vente dans notre pays et c’est déjà arrivé. Les derniers smartphones Nokia sont là et on peut y accéder à partir de 299 euros.

32 à 75 pouces

Quelle que soit leur diagonale, les sept téléviseurs intelligents Nokia partagent une bonne partie de leurs caractéristiques. Par exemple, ils ont été fabriqué en collaboration avec Austrian StreamView HmbH, nous parlons donc d’un transfert de marque et non de fabrication propre. Que se passe-t-il, par exemple, avec les téléphones portables Alcatel ou BlackBerry, entre les mains de TCL.

Hormis les trois modèles avec le plus petit écran (ceux de 32, 43 et 50 pouces), le reste des téléviseurs arrive avec Résolution 4K et prise en charge du contenu HDR. Tous ont Dolby Vision, avec un triple tuner pour les antennes aériennes et câblées (DVB-T2, DVB-S2 et DVB-D) et une connexion Ethernet pour se connecter directement au routeur, en plus du WiFi bi-bande. Les modèles arrivent avec 1,5 Go de RAM et 8 Go d’espace interne pour les applications.

Encore une fois, ils disposent tous de deux ports USB-A pour connecter des périphériques externes. Aux commandes on trouve boutons dédiés à la fois pour Google Assistant et Netflix et YouTubeet sont rétroéclairés pour que vous puissiez interagir plus facilement avec eux dans l’obscurité. Les prix des sept téléviseurs sont, comme l’indique la marque, les suivants:

Nokia 3200A 32 pouces: 299 euros

Nokia 4000A de 43 pouces: 429 euros

Nokia 5000A 50 pouces: 499 euros

Nokia 5500A 4K 55 pouces: 599 euros

Nokia 5800A 4K 58 pouces: 629 euros

Nokia 6500A 4K 65 pouces: 699 euros

Nokia 7500A 4K 75 pouces: 1199 euros

Les téléviseurs arrivent en Europe et seront bientôt disponibles en Espagne, sans date confirmée. Ils peuvent être achetés sur le site Web du fabricant: StreamView.

Partagez Android TV et à partir de moins de 300 euros: les derniers téléviseurs Nokia arrivent en Europe