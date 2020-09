La date de sortie de l’iPhone 12 est fixée à la fin octobre, et Apple a déjà confirmé que les iPhones 2020 déjeuneraient plusieurs semaines plus tard que la fenêtre de sortie habituelle de fin septembre.

Les détaillants aux États-Unis et en Chine se préparent déjà à l’annonce de l’iPhone 12, avec de nouvelles publicités qui semblent indiquer que le lancement est imminent.

Le prochain événement de presse d’Apple se concentrera sur les appareils portables et les tablettes, plutôt que sur les iPhones. L’Apple Watch Series 6 et l’iPad Air 4 devraient être lancés le 15 septembre, mais pas la série iPhone 12.

Apple organisera son premier grand événement de la saison le 15 septembre, où la société devrait dévoiler l’Apple Watch Series 6 ainsi que de nouveaux iPads abordables. D’autres produits Apple pourraient être dévoilés lors du salon, mais la série iPhone 12 ne devrait pas faire ses débuts à la mi-septembre. La pandémie du nouveau coronavirus a perturbé le calendrier de lancement habituel de l’iPhone d’Apple, et la société a déjà confirmé que les nouveaux modèles arriveront plusieurs semaines plus tard que la fenêtre de lancement typique de fin septembre. Plusieurs fuites ont affirmé au cours des dernières semaines que l’événement iPhone 12 d’Apple aurait lieu environ un mois plus tard que d’habitude, à la mi-octobre, et que deux des quatre versions de l’iPhone 12 seraient disponibles dans les magasins d’ici la fin du mois. On ne s’attend pas à ce qu’Apple publie des nouvelles sur l’iPhone 12 lors de la conférence de presse du 15 septembre, mais certains détaillants se préparent déjà à l’arrivée des nouveaux téléphones.

Target a créé de nouvelles annonces mettant en vedette les produits à venir d’Apple et en a publié une par erreur. Trouvé par ., l’annonce ci-dessous répertorie tous les nouveaux produits Apple très attendus. Le détaillant ne fait aucune mention du nom commercial du nouvel iPhone, utilisant une combinaison d’offres iPhone 11 et d’images iPhone 11 pour la section «nouvel iPhone» de l’annonce. Nous avons également une note qui indique où iront les nouvelles images iPhone une fois le produit dévoilé. Il en va de même pour les nouveaux coques iPhone 12.

Target se sent apparemment plus confiant quant au nom du produit Apple Watch Series 6, qui est répertorié dans l’annonce. Mais Target ne connaît pas le prix, affirmant que la nouvelle montre coûtera «99,99 X».

La nouvelle Apple Watch et l’iPad Air 4 seront probablement mis en vente peu de temps après leur annonce par Apple mardi. Les montres intelligentes et les modèles Air de la série 5 de la génération actuelle sont déjà en rupture de stock dans la plupart des endroits, ce qui indique qu’une actualisation du produit est imminente.

Target n’est pas le seul détaillant à préparer le lancement de l’iPhone 12. Selon WCCFTech, le chinois Pinduoduo pense également que le lancement de l’iPhone 12 pourrait avoir lieu cette semaine, et que les ventes commenceront peu après. Le détaillant est la deuxième plus grande place de marché en ligne de Chine, et il dit aux clients qu’ils pourront réserver le prochain iPhone à partir du 16 septembre.

Campagne de marketing de la Chine taquinant le lancement imminent de l’iPhone 12. Source de l’image: Pinduoduo via ITHome

Pinduoduo répertorie également le nom de l’iPhone 12 dans son message marketing, ce qui indique que les nouveaux iPhones prendront en charge la connectivité 5G. À l’instar de Target, le détaillant chinois doit s’assurer qu’il est prêt à annoncer la disponibilité de l’iPhone 12 dès qu’Apple lance la nouvelle série d’iPhone.

Cela dit, nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple dévoile de nouveaux iPhones mardi. Apple pourrait mentionner le lancement de l’iPhone 12 pendant l’émission tout en s’attaquant au coronavirus et à son impact sur ses activités cette année. Il est également possible qu’Apple taquine la keynote de l’iPhone 12, et il pourrait même nous dire quand cela se produira en octobre. Mais ne vous attendez à rien de plus précis en ce qui concerne les annonces de l’iPhone 12.

