Un «arbre généalogique» épidémiologique montre comment différentes souches du coronavirus responsable du COVID-19 se propagent dans différentes régions du monde. Le cercle rouge met en évidence WA1, le premier cas confirmé signalé dans l’État de Washington et aux États-Unis. Cliquez sur l’image pour l’agrandir. (Graphique Nextstrain)

Des analyses génétiques détaillées des souches de virus responsables du COVID-19 suggèrent que l’épidémie s’est installée dans l’État de Washington fin janvier ou début février, mais n’a pas été détectée pendant des semaines.

C’est le résultat de deux études publiées par la revue Science, basées sur des efforts séparés pour retracer les empreintes génétiques du coronavirus connu sous le nom de SARS-CoV-2.

Les études s’appuient sur des analyses de plus de 10 000 échantillons prélevés dans la région de Puget Sound dans le cadre de l’étude sur la grippe de Seattle au cours des premières semaines de l’épidémie, ainsi que sur des milliers d’autres échantillons provenant d’autres régions du monde.

L’une des études a été menée par une équipe comprenant Trevor Bedford, un biologiste du Fred Hutchinson Cancer Research Center de Seattle qui publie des évaluations du virus et de sa propagation depuis les premiers jours de l’épidémie. La première version du document de l’équipe a été mise en ligne en mars et a été révisée en mai, des mois avant la publication d’aujourd’hui révisée par les pairs.

L’autre étude provient de chercheurs dirigés par Michael Worobey de l’Université de l’Arizona, qui ont également publié une version préliminaire de leurs résultats en mai.

Il existe des différences subtiles entre les deux analyses. Par exemple, Bedford et ses collègues disent qu’il est fort probable que la majorité des infections dans l’État de Washington soient dues à un seul cas qui a été introduit fin janvier ou début février.

L’équipe de Worobey, cependant, suggère que plusieurs voyageurs revenant de Chine pendant cette période pourraient avoir amené le virus à Washington et en Californie.

Cette carte schématique montre les introductions précoces et apparemment «sans issue» du SRAS-CoV-2 en Europe et aux États-Unis (flèches en pointillés). Les dispersions réussies entre la fin janvier et la mi-février sont indiquées par des flèches pleines: de la province du Hubei, Chine, au nord de l’Italie; de la Chine à l’État de Washington; et plus tard, de l’Europe (alors que l’épidémie italienne se propageait plus largement) à New York et de la Chine à la Californie. (Crédit: Andrew Rambaut / Université d’Édimbourg et Jeffrey Joy / Université de la Colombie-Britannique)

Bedford et ses collègues disent qu’il n’y a pas encore suffisamment de preuves pour écarter l’hypothèse que la propagation communautaire du coronavirus a commencé avec le premier cas signalé, connu sous le nom de WA1, qui date du 19 janvier. Mais l’analyse de l’autre équipe, qui impliquait l’exécution de simulations de la propagation du virus, plaide contre ce scénario.

Worobey et ses collègues contestent également la possibilité que le virus soit arrivé dans l’État de Washington via la Colombie-Britannique, ce qui était un scénario alternatif suggéré par les données. Au lieu de cela, ils disent qu’il est plus probable que le virus ait fait le saut directement de Chine.

À l’époque, les voyageurs étrangers n’avaient pas le droit de venir aux États-Unis en provenance de Chine, mais des dizaines de milliers de citoyens américains et de titulaires de visa ont continué à faire le voyage même après l’entrée en vigueur de l’interdiction. Worobey et ses co-auteurs affirment qu’un scénario similaire a conduit à des introductions séparées du virus sur la côte est des États-Unis depuis la Chine via l’Europe.

Les deux études suggèrent qu’une surveillance plus étroite des cas de COVID-19, basée sur le modèle établi par la Seattle Flu Study, aurait pu atténuer l’impact de la pandémie aux États-Unis.Mais dans un communiqué de presse, Worobey a déclaré qu’il y avait une lueur d’espoir pour les chercheurs. sombres conclusions.

«Nos recherches montrent que lorsque vous effectuez une intervention précoce et une détection efficace, cela peut avoir un impact considérable, à la fois sur la prévention des pandémies et sur leur contrôle une fois qu’elles progressent», a déclaré Worobey. «Alors que l’épidémie a fini par se glisser, des victoires précoces nous ont montré la voie à suivre: des tests complets et une identification des cas sont des armes puissantes.»

Trevor Bedford, Alex Greninger, Pavitra Roychoudhury, Lea Starita et Michael Famulare sont les principaux auteurs de «Cryptic Transmission of SARS-CoV-2 in Washington State». Jay Shendure et Keith Jerome sont les auteurs principaux – et il existe de nombreux co-auteurs, y compris des chercheurs de la Seattle Flu Study.

Outre Worobey, les auteurs de «L’émergence du SRAS-CoV-2 en Europe et en Amérique du Nord» incluent Jonathan Pekar, Brendan Larsen, Martha Nelson, Verity Hill, Jeffrey Joy, Andrew Rambaut, Marc Suchard, Joel Wertheim et Philippe Lemey .