Dead Rising et Breakdown terminent le premier mois de 2021.

Le temps passe trop vite et nous sommes déjà dans la seconde moitié du mois de Janvier 2021. Comme vous le savez, cela signifie que le deuxième lot de jeux gratuits mis à la disposition des abonnés Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate par Xbox. Chaque mois, les utilisateurs recevoir quatre ensembles sans frais supplémentaires, et c’est maintenant au tour des deux disparus ce mois-ci.

Dead Rising sera disponible jusqu’au 15 février et Breakdown jusqu’au 31 janvierComme nous l’avons déjà annoncé, ce mois-ci, la Xbox a préparé une double portion de action pour la seconde quinzaine de janvier, mais avec différents thèmes. Nous avons l’un des jeux vidéo les plus appréciés de des morts-vivants des quinze dernières années, dans sa version remasterisée de Xbox One, et un jeu de science-fiction de Namco de la première Xbox, qui a été applaudie par le utilisation de la première personne en racontant l’histoire.

D’une part, Dead Rising est le premier opus de cette saga de survie de capcom, qui a eu beaucoup de succès auprès du public. Le titre qui vient au service est le remasteriser, mais vous pouvez vous rappeler notre analyse originale de 2006. Par contre, Panne est un jeu de tir à la première personne Namco, qui a des éléments de jeu de combat et est à l’origine sorti sur 2004.

Little Nightmares est toujours gratuit

Dead Rising sera disponible au téléchargement à partir d’aujourd’hui, 16 janvier, jusqu’au 15 février. La répartition se déroule du 16 janvier au 31 janvier. Bien que vous ayez quelques jours devant vous, n’oubliez pas de les réclamer. Au fait, il est important de se rappeler que si vous n’avez pas obtenu le jeu Little Nightmares, l’un des titres du mois, vous pouvez le faire jusqu’au 31 janvier. Ne manquez pas l’occasion.

Xbox continue de donner des jeux vidéo chaque mois afin que les abonnés de ce service aient de nouvelles options à jouer, les deux jeux dernier cri en tant que classique. Bien sûr, ces jeux peuvent être appréciés sur Xbox Series S et Xbox Series X grâce au rétrocompatibilité. En fait, hier encore, Microsoft a partagé une liste de jeux vidéo qui arriveront exclusivement sur leurs consoles en 2021.

En savoir plus sur: Xbox, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Games with Gold, Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');