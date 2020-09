L’Apple Watch 6 et la Samsung Galaxy Watch 3 sont les deux montres intelligentes les plus importantes de l’année.

Ce sont les meilleures montres des deux plus grands noms de la technologie, pleines de fonctionnalités et des dernières mesures de santé, qui sont devenues d’autant plus importantes en 2020.

Chacun commence à peu près au même prix – en fait, le prix de départ aux États-Unis est exactement le même – il n’y a donc même pas vraiment d’écart de prix à considérer. Alors, lequel devriez-vous acheter? Voici comment l’Apple Watch 6 et la Samsung Galaxy Watch 3 se comparent.

Conception et affichage

Apple a réussi un tel coup d’envoi avec le design original de l’Apple Watch, il n’a pas eu à apporter de nombreux changements visuels importants depuis son arrivée en 2015.

L’Apple Watch 6 est disponible en variantes de 40 mm et 44 mm et a une épaisseur de 10,4 mm. Son boîtier peut être en aluminium ou en acier inoxydable selon le montant que vous souhaitez payer. Mais, nouveauté cette année, la version aluminium est disponible en bleu et l’acier inoxydable en or brillant.

À part les couleurs, l’Apple Watch 6 est l’Apple Watch telle que vous l’avez toujours connue, du moins au niveau de la surface.

La Samsung Galaxy Watch 3 est différente. La première Galaxy Watch de Samsung était géniale, mais encombrante et peut-être un peu ouvertement masculine pour certains goûts.

La Samsung Galaxy Watch 3 (Crédit image: TechRadar)

Son semi-suivi, la Galaxy Watch Active 2, était plus petit, mais a perdu le contrôle de la lunette rotative physique qui permettait à la série Galaxy Watch de se démarquer.

La Galaxy Watch 3, vous l’avez deviné, essaie de réunir le meilleur des deux. Elle est plus petite que la Galaxy Watch d’origine, mais a toujours son style de montre analogique et une lunette tournante. Oh, et son écran est circulaire, si vous ne l’avez pas encore compris.

Il existe en tailles 45 mm et 41 mm, chacune un peu plus grande que l’alternative Apple Watch Series 6 respective. Cependant, nous aimons ça, au moins parmi les smartwatches analogiques, la Galaxy Watch 3 n’est pas trop épaisse, à 11,1 mm ou 11,3 mm (selon la taille que vous choisissez).

Ces montres visent souvent un style intemporel et atterrissent généralement dans une flaque d’eau ringard et techno. La Samsung Galaxy Watch 3 se rapproche de la cible que presque toutes les autres smartwatch circulaires à cet égard.

Les deux montres ont des écrans OLED, dont la résolution est suffisamment élevée pour que le nombre de pixels ne pose pratiquement aucun problème.

L’Apple Watch 6 (Crédit image: Apple)

La plus grande Apple Watch 6 de 44 mm dispose d’un écran de 1,78 pouces de 448 x 368 pixels, pour correspondre à la norme «Retina» de 326 pixels par pouce (ppp) d’Apple. La plus grande Galaxy Watch 3 a un écran circulaire de 1,4 pouces de 360 ​​x 360 pixels et 364ppi. Dans les deux cas, ils sont nets, lumineux et colorés.

Apple affirme que la Watch 6 peut atteindre une luminosité de 1000 nits, un peu comme certains des téléphones les plus brillants. Samsung ne fait aucune déclaration spécifique sur les pixels OLED brûlants de la Galaxy Watch 3, mais nous l’avons utilisé à l’extérieur par une journée ensoleillée et n’avons eu aucun problème à voir les messages WhatsApp ou nos statistiques de course.

Ils ont tous les deux des modes d’écran toujours actifs. Avec un matériel et une technologie d’écran qui correspondent à peu près, jugez celui-ci avec vos yeux. Rectangle élégant ou cercle de style analogique: lequel préférez-vous?

Samsung a cependant un avantage sur un point. Pour le prix de l’Apple Watch 6 en aluminium, vous obtenez un Samsung en acier inoxydable. Il n’y a pas de version en aluminium de la Galaxy Watch 3.

Fitness et fonctionnalités

En 2019 et 2020, nous avons vu de nombreux appareils portables qui tentaient d’assumer certains des emplois des dispositifs médicaux. L’Apple Watch 6 et la Samsung Galaxy Watch 3 en sont de parfaits exemples, avec la Withings ScanWatch.

Ils ont toutes les fonctionnalités habituelles de suivi de la condition physique. Il y a un GPS, un capteur de fréquence cardiaque optique, un combo gyroscope / accéléromètre et une fonction altimètre.

Un capteur ECG / EKG (électrocardiogramme) et un capteur d’oxygène sanguin sont les ajouts les plus avancés. La Galaxy Watch 3 et l’Apple Watch 6 les ont toutes les deux.

L’Apple Watch 6 suit l’oxygène dans le sang (Crédit image: Apple)

L’électrocardiogramme est, en gros, une alternative électrique au capteur optique de fréquence cardiaque. Une électrode se trouve sur le dessous de la montre. Un autre se trouve sur la couronne de l’Apple Watch 6 et sur l’un des boutons de la Galaxy Watch 3. Appuyez un doigt sur l’un de ceux-ci pour terminer le circuit et la montre peut observer votre rythme cardiaque.

Le but? Pour rechercher des anomalies pouvant suggérer une arythmie, qui doit être vérifiée par un professionnel de la santé.

Les mesures d’oxygène sanguin ou de SpO2 utilisent un capteur situé sous le moniteur de fréquence cardiaque optique. Les LED rouges et infrarouges pulsent dans le haut de votre poignet et un capteur optique enregistre le niveau de lumière réfléchie.

Le sang oxygéné et désoxygéné absorbe différents niveaux de lumière rouge et infrarouge, donc en surveillant les changements au fur et à mesure que votre sang pompe, un appareil portable peut faire une bonne estimation de votre saturation en oxygène.

Les fonctions telles que les capteurs SpO2 et ECG doivent être effacées par l’organisme concerné dans un pays donné. C’est la FDA aux États-Unis, tandis que le marquage CE est accordé par l’UE. Cela vaut la peine de vérifier qu’ils sont certifiés dans votre pays. Au moment de la rédaction de cet article, par exemple, les fonctionnalités n’étaient pas activées dans la plupart des régions du monde pour la Galaxy Watch 3.

La Samsung Galaxy Watch 3 (Crédit image: Future)

Pourquoi la paperasse? Imaginez ce que vous ressentiriez si votre montre vous disait soudainement qu’elle a détecté une anomalie cardiaque ou que votre taux de saturation en oxygène dans le sang était dangereusement bas. Le processus de certification est conçu pour s’assurer que ces capteurs fonctionnent avec un niveau de précision acceptable.

L’Apple Watch 6 et la Samsung Galaxy Watch Series 6 constituent d’excellents trackers de fitness et de santé en général. Cependant, Apple a proposé un nouveau supplément intéressant pour la fin de 2020.

Apple Fitness Plus est un service d’abonnement qui propose des entraînements vidéo guidés sur votre iPhone, iPad ou Apple TV. Ces activités couvrent des activités comme le yoga, le cyclisme en salle et la course à pied sur un tapis roulant. Donc, c’est un peu comme Peloton, mais le coût est de 9,99 $ / 9,99 £ / 14,99 AU $ par mois.

La partie de l’Apple Watch ici est qu’elle diffuse vos statistiques d’activité sur l’interface Fitness Plus, afin que vous puissiez voir votre fréquence cardiaque et votre effort pendant que vous vous entraînez.

Assez soigné, non? La Samsung Galaxy Watch 3 n’a rien de tel, mais elle peut diffuser ses propres lectures de fréquence cardiaque via Bluetooth. Cela vous permet d’utiliser efficacement la montre comme un moniteur de fréquence cardiaque à sangle pectorale pour des plates-formes tierces telles que Zwift.

OS, alimentation et batterie

Samsung récupère un certain attrait avec la durée de vie de la batterie de la Galaxy Watch 3. Il dispose d’une batterie de 340 mAh (247 mAh dans la version 41 mm) qui dure jusqu’à trois jours si vous la portez tout le temps mais n’en faites pas trop. Ou deux jours si vous l’utilisez également pour suivre une course ou deux par GPS.

Apple dit que la Watch 6 dure 18 heures, comme les montres de la génération précédente. Alors que watchOS 7 permet désormais le suivi du sommeil, vous devrez trouver un moment pour le recharger autrement que pendant la nuit pour le faire. Il semble que ce soit toujours un chargeur une fois par jour.

L’autonomie de la batterie de la Galaxy Watch 3 n’est pas excellente, mais elle est meilleure que celle de la Watch 6 si les estimations d’Apple sont exactes.

On parle trop de la puissance du processeur de ces montres. Ils exécutent différents logiciels et différentes applications, de sorte que leurs points de référence partagés sont quasiment nuls. Cependant, il est important de noter que ni l’un ni l’autre ne dispose d’un processeur à très faible puissance comme celui de la Huawei Watch GT 2 Pro – ce qui améliore la durée de vie de la batterie mais limite ses fonctionnalités intelligentes.

L’Apple Watch 6 a plus d’applications disponibles (Crédit d’image: Apple)

Ce sont deux montres intelligentes « appropriées », ce qui signifie que chacune dispose d’un magasin d’applications.

Cependant, l’App Store d’Apple est bien meilleur que le Galaxy Apps Store de la Galaxy Watch 3. Il existe beaucoup plus d’applications et les développeurs ont tendance à faire plus d’efforts pour les rendre efficaces.

Ca a du sens. Il y a beaucoup plus de propriétaires d’Apple Watch que toute autre plate-forme de smartwatch, ce qui conduit à plus de clients potentiels.

Facer est l’une des rares applications Galaxy Watch sur lesquelles nous sommes revenus à plusieurs reprises, et c’est simplement un moyen de créer et de télécharger plus de cadrans de montre.

Nous aimons plutôt l’interface de la Galaxy Watch 3. Il s’agit d’un système basé sur le système d’exploitation Tizen qui utilise la lunette rotative pour faire défiler les pages des écrans d’information et un menu circulaire des applications. L’interface watchOS d’Apple est plus «3D» et plus complexe. Par conséquent, si vous êtes nouveau dans le domaine des appareils portables, l’approche de Samsung peut être moins compliquée.

Prix

Le prix de départ de ces montres est le même aux États-Unis, à 399 $. Au Royaume-Uni et en Australie, l’Apple Watch 6 commence à 379 £ / 599 AU $ et la Samsung Galaxy Watch 3 à 399 £ / 649 AU $.

Cela vous donne soit une Apple Watch 6 en aluminium de 40 mm avec un bracelet en tissu ou en silicone, soit une Samsung Galaxy Watch 3 de 41 mm avec un bracelet en cuir.

Vous voulez la version plus grande de l’un ou l’autre? Cela vous coûtera 429 $ / 409 £ / 649 AU $ pour l’Apple Watch 6 ou 429 $ / 419 £ / 699 AU $ pour la Galaxy Watch 3.

Les coûts des versions «cellulaire» ou 4G / LTE sont pour la plupart légèrement plus élevés du côté d’Apple. Il est de 499 $ / 479 £ / 749 AU $ pour l’Apple Watch 6 de 40 mm, 529 $ / 509 £ / 799 AU $ pour le 44 mm.

Samsung facture 449 $ / 439 £ / 799 AU $ pour sa montre LTE 41 mm et 479 $ / 459 £ / 849 AU $ pour le modèle 45 mm.

La montre de Samsung ne coûte pas aussi cher que celle d’Apple (Crédit image: TechRadar)

Il existe de nombreuses options à prix plus élevé dans Apple Land. Vous voulez une Apple Watch en acier inoxydable au lieu d’une en aluminium? Les prix commencent à 699 $ / 649 £ / 1049 AU $. Entrez dans sa gamme de bracelets design et les prix grimpent encore plus haut. L’édition Hermes Double Tour en acier inoxydable est de 1399 $ / 1349 £ / 2119 AU $.

La mise à niveau standard du bracelet en cuir à elle seule est coûteuse.

Samsung a également annoncé une version Titanium, mais à 600 $ (environ 465 £ / 820 AU $), elle ne se rapproche pas des meilleurs prix d’Apple.

À emporter

C’est le meilleur du pugilisme technologique. Deux des plus grands noms se sont entraînés toute l’année pour s’assurer qu’ils ne peuvent pas être mis KO d’un coup à l’autre.

On sait déjà qui gagnera ce combat dans les magasins. C’est évidemment l’Apple Watch 6. Les chances de voir la Galaxy Watch 3 surpasser Apple dans le monde entier dans cette catégorie sont pratiquement nulles.

Il y a cependant deux raisons principales de choisir le Samsung. Premièrement, sa batterie dure plus d’une journée. Nous adorons cela, et même si nous aimerions encore plus l’autonomie de la batterie de deux semaines, vous ne l’obtenez tout simplement pas dans une montre intelligente pleine et épaisse.

Ensuite, il y a le look. Certains préféreront simplement l’apparence circulaire et semblable à une montre de la Galaxy Watch 3 à l’Apple Watch autrefois futuriste, maintenant simplement reconnaissable instantanément.

Une Apple Watch, quant à elle, est un meilleur pari si vous possédez un iPhone, si vous aimez le son d’Apple Fitness Plus ou si vous voulez vraiment vous plonger dans les applications de smartwatch.