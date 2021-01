Écrit par Jacinto Araque dans Technologie

Depuis que Samsung a lancé le Galaxy S6 Edge en 2015 – un test précédent du Samsung Galaxy Note Edge -, la société coréenne et d’autres marques ont choisi d’introduire une courbure assez particulière sur l’écran de leurs terminaux, cela donne un aspect des plus curieux au terminal.

Cependant, malgré la beauté esthétique de cette courbe, nous pensons que, parfois, ce n’est pas une si bonne option, et aujourd’hui Nous allons vous donner deux bonnes raisons pour lesquelles vous ne devriez pas parier sur un mobile qui a un écran incurvé.

Pourquoi vous ne devriez pas acheter un smartphone avec un écran incurvé

La courbe n’a aucune utilité réelle

La courbe est un élément esthétique assez remarquable, c’est vrai, mais il n’en est pas moins vrai qu’elle n’a aucune utilité réelle au-delà de l’embellissement du terminal, puisqu’elle n’offre aucun avantage différentiel par rapport aux smartphones qui n’ont pas cette courbure sur l’écran.

Bien que Samsung ait lancé ses menus Edge il y a longtemps, ceux-ci pourraient être parfaitement intégrés dans n’importe quel appareil, car ils ne consistent qu’à glisser d’une extrémité du terminal. Si esthétiquement vous aimez la courbe, ce sera une bonne décision d’acheter un mobile de ce type, Mais sinon, ne pensez pas que cela vous donnera quelque chose de différentiel.

En fait, non seulement cela, mais dans les terminaux qui ont des options pour exécuter des gestes de navigation sur le côté – comme Xiaomi – cette caractéristique esthétique cela peut rendre l’expérience de tels gestes bien pire.

La réparation de l’écran peut être plus coûteuse et elle est plus susceptible de se casser

Plus un écran est meilleur, ou plus il est difficile à produire, plus il coûte cher à réparer, et le cas des téléphones portables à écran incurvé ne fait pas exception, car que l’on souhaite changer de panneau ou de numériseur, ce sera plus cher que si nous étions face à un smartphone de la même gamme de prix, mais avec un écran normal et actuel. Cependant, il est également vrai qu’il existe des cas dans lesquels ce n’est pas le cas.

Cependant, un smartphone avec un écran incurvé est plus susceptible de se casser s’il touche le sol sur le côté, et, en ayant plus de surface d’écran, il est moins sûr dans ce sens. Sans parler du fait que certains boîtiers ne correspondent tout simplement pas à ces appareils.