Ce n’est pas la première fonctionnalité «miracle» qui finit par être oubliée à jamais. Est-ce que ce sera le cas?

Après la gueule de bois de DualSense et les vices de la salle de jeux d’Astro, il est temps de réfléchir à l’avenir de héritier du DualShock. Que deviendra-t-il de lui? Allons-nous continuer à voir des jeux capables de tirer parti de ses avantages ou sera-t-il parqué dans le train en marche de fonctionnalités prometteuses qui ne valent rien? J’ai des chiffres auxquels réfléchir dans les deux situations, mais je pense que le positivisme que génère le premier scénario est déjà assez flatteur par rapport à d’autres fonctions que nous avons déjà vues dans le passé. Parce que? Parce que j’ai toujours pensé que les fonctionnalités matérielles comme celle-ci devraient être construites, sans exception, avec un bonne base jouable autour de cela provoque la demande pour plus de ces fonctions par les utilisateurs. Le cas des capacités DualSense avec la salle de jeux d’Astro est un bon cas; celui de Rumble HD à 1,2, Switch n’est pas du tout.

La salle de jeux d’Astro a créé en moi un besoin de contrôle que je n’avais jamais eu auparavantLe paradigme de ma déclaration, vous imaginerez ce que c’est: Super Mario 64 et le contrôle analogique. Tout le monde comprenait pourquoi le contrôle analogique sans entrer dans le château de Peach était si important. Le changement de commande était d’une telle ampleur que Sega et Sony n’ont pas hésité à créer leurs propres commandes analogiques pour SegaSaturn Oui Play Station après le tremblement de terre de Miyamoto. Et si le contrôleur analogique s’était lancé avec un gameplay médiocre? Que la technologie n’aurait sûrement pas été adaptée aux nouveaux contrôles donc à court terme, et encore moins sur d’autres consoles comme l’ont fait les rivaux japonais de Kyoto. Qu’est-il arrivé aux fonctions vibrantes de la Nintendo Switch? Ce 1, 2, Switch, comme exemple de jeu des capacités de la machine est très illustratif, mais ils ne s’additionnaient pas assez à des expériences plus traditionnelles, telles que The Legend of Zelda: Breath of the Wild ou Super Mario Odyssey.

Regardons un autre cas d’échec, mais maintenant sur le rivage de Sony avec le Six axes de PS3. Quel premier jeu essayait de tirer parti des capacités du “stunt” à six axes de la troisième PlayStation? Repaire. Dois-je continuer ou Álvaro vous le dit-il? L’absence d’expériences justifiant un changement de contrôle ne motive pas les joueurs veulent continuer à utiliser ces fonctionnalités et encore moins aux artistes; Les expériences qui prennent le contrôle à un nouveau niveau le font, au point que les concurrents doivent copier les créateurs pour adapter le modèle à leur matériel. Vous souvenez-vous du Mouvement PS essayant d’être le Wiimote de PlayStation 3? Si le couple composé de Dual Sense et Astro’s Playroom a montré quelque chose, c’est que la commande peut en tirer plus que ce que nous pouvions initialement prévoir, et la graine du logiciel inclus avec la PS5 sera idéale pour que les utilisateurs soient plus exigeants avec ce qui peut arriver dans le futur en termes d’expériences aux commandes de la nouvelle machine Sony.

Au fait … comment différentes entreprises ont-elles accueilli l’arrivée de Dual Sense? Mon pessimisme m’a dit que peu d’entreprises en profiteraient lors de la première, mais pratiquement toutes les grandes ont terminé trouver des fonctionnalités dans leurs jeux. NBA 2K21 utilise des déclencheurs adaptatifs pour simuler la fatigue, Devil May Cry 5 Special Edition les utilise dans Nero’s Exceed et Spider-Man: Miles Morales dans les allées et venues de Spidey en ville. J’ai été surpris hier de regretter sur Twitter à quel point Demon’s Souls l’utilisait, puis je suis tombé dans quelque chose d’important: Astro’s Playroom avait créé en moi un besoin de contrôle que je n’avais jamais eu auparavant dans d’autres jeux d’une coupe similaire, et cela en dit long amende de créer Équipe Asobi. Les développeurs apprécieront-ils davantage les fonctionnalités actuelles à l’avenir? Il ne me manquerait pas du tout.

Mais vous devez mesurer les choses dans la bonne mesure: Astro’s Playroom est un jeu gratuit de 90 minutes axé sur la création de sensations comme celles que nous avons expérimentées à ses commandes. Je ne sais pas dans quelle mesure une expérience triple A capable de créer des stimuli comme ceux de Team Asobi est faisable à chaque pouce parcouru sans que l’ennui ne prenne le dessus sur le joueur, mais savez-vous ce qui est bien dans cette affaire? Que cela coûte cher ou peu de le faire, nous avons un contrôleur capable de changer la façon dont nous comprenons la connexion entre le lecteur et la console. Cela est précieux. Savez-vous ce qui est précieux aussi? Et si Sony annonce un Salle de jeux d’Astro 2 en tant que jeu classique à plein prix, nous allons réjouir des milliers et des milliers de joueurs.

En savoir plus: DualSense, PlayStation 5, Sony et Opinion.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');