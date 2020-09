Un nouveau sondage sur les vaccins contre les coronavirus montre que les deux tiers des Américains ne sont pas disposés à se faire vacciner contre le COVID-19.

Un quart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles n’auraient jamais reçu le vaccin, tandis que 44% d’entre elles ont déclaré qu’elles préféraient attendre et voir comment se déroule le cycle initial de vaccination.

Les récentes controverses sur l’utilisation d’urgence des vaccins à l’étranger et aux États-Unis pourraient expliquer pourquoi certaines personnes pourraient être plus réticentes qu’auparavant à ces médicaments potentiellement vitaux.

Les vaccins contre le coronavirus sont l’un des sujets les plus brûlants du COVID-19 à l’heure actuelle, car plusieurs candidats vaccins sont entrés dans la phase de développement critique qui dira aux chercheurs s’ils sont efficaces contre le nouveau virus et sans danger. Trois vaccins ont atteint la phase 3 en Amérique et en Europe, et quelques autres devraient annoncer les dernières étapes de la recherche dans les mois à venir. La Chine a au moins trois vaccins qui ont atteint la phase finale, et la Russie a son propre vaccin expérimental. La principale différence entre l’est et l’ouest en ce qui concerne la recherche de vaccins contre le nouveau coronavirus est que la Russie et la Chine ont déjà approuvé leurs médicaments pour une utilisation d’urgence.

Ce n’est qu’une partie de la raison pour laquelle les nouveaux vaccins contre les coronavirus sont un sujet si brûlant en ce moment. L’administration Trump a été critiquée il y a quelques jours pour avoir délivré une autorisation d’utilisation d’urgence pour la thérapie plasmatique, et certains craignaient que la même chose ne se produise avec les vaccins.

La dernière mise à jour du vaccin contre le coronavirus semble montrer comment tout ce bavardage sur le vaccin pourrait avoir un impact sur les futures campagnes de vaccination contre le COVID-19. Un nouveau sondage indique que les deux tiers des Américains ne recevront pas les premiers vaccins COVID-19 lorsqu’ils seront disponibles pour la première fois, une augmentation marquée par rapport à la dernière enquête.

La Russie a stupéfié le monde en annonçant le déploiement de son programme de vaccination d’urgence avant de publier des données scientifiques prouvant que le médicament est sûr à utiliser et crée la réponse immunitaire requise qui empêcherait la propagation de la maladie. La Chine a au moins publié les articles décrivant l’efficacité et l’innocuité de ses médicaments avancés.

En ce qui concerne l’approbation du plasma, les scientifiques ont contesté la décision de la FDA, affirmant que les données disponibles n’étaient pas assez solides. Les transfusions de plasma fonctionnent dans certaines conditions et peuvent sauver la vie de patients souffrant de complications du COVID-19. Cependant, tous les receveurs de plasma ne s’en tireront pas aussi bien. Un rapport a ensuite déclaré que Trump pourrait accélérer l’approbation d’utilisation d’urgence de l’un des candidats vaccins avancés avant l’élection présidentielle du 3 novembre.

Des experts de la santé comme le Dr Anthony Fauci ont expliqué qu’un vaccin ne serait pas approuvé pour un usage public avant que les données ne montrent qu’il fonctionne en toute sécurité sur les patients, mais ont déclaré qu’au moins un vaccin pourrait être prêt d’ici la fin de l’année et que nous pourrions savoir si les médicaments fonctionnent en novembre. Le commissaire de la FDA, Stephen Hahn, a clairement indiqué que le facteur politique ne jouera pas un rôle dans les approbations de vaccins et que les vaccins seront soigneusement contrôlés avant d’être approuvés.

Tous ces allers-retours sur le développement de vaccins semblent avoir eu un impact sur l’opinion publique. Les scientifiques ont averti que la confiance du public dans ce type de thérapie est essentielle au succès des campagnes de vaccination. Les sondages précédents ont montré qu’un tiers des Américains ont déclaré qu’ils ne recevraient pas le vaccin lorsqu’il serait disponible. Les nouvelles données du sondage USA Today / Suffolk montrent une tendance inquiétante.

Les deux tiers des 1 000 électeurs interrogés le week-end dernier affirment qu’ils n’essaieront pas de se faire vacciner quand il sera disponible. Un quart des personnes interrogées ont déclaré qu’elles ne l’obtiendraient jamais. La différence entre ces chiffres, soit 44% des électeurs interrogés, ne prendront pas le vaccin tant que d’autres ne l’auront pas essayé.

Les personnes qui ont dit qu’elles prendraient le vaccin ont été réparties entre celles qui ont dit qu’elles prendraient le médicament une fois qu’il sera disponible (27%) et celles qui étaient indécises (6%). Les personnes de plus de 75 ans étaient les plus susceptibles de dire qu’elles seraient vaccinées, mais celles de moins de 24 ans ont également dit qu’elles prendraient le vaccin immédiatement ou après avoir vu comment les vaccinations initiales fonctionnaient.

Pas moins de 86% des démocrates et 61% des républicains recevraient le vaccin à un moment donné, tandis que les hommes et les femmes étaient également partagés.

Les électeurs hispaniques (17%) et les électeurs noirs (15%) sont moins disposés que les électeurs blancs (31%) à se faire vacciner le plus tôt possible, a également montré le sondage.

Si le gouvernement imposait le vaccin, 41% des répondants ne l’obtiendraient pas, tandis que 50% d’entre eux accepteraient la vaccination. Dans des remarques récentes, Fauci a expliqué que le gouvernement n’aurait aucun moyen de rendre obligatoire les vaccins COVID-19, cependant.

Le gouvernement américain a déjà signé des accords d’une valeur de plusieurs milliards de dollars avec plusieurs fabricants de vaccins pour garantir l’accès à l’approvisionnement en vaccins au cas où ces médicaments seraient efficaces. Les entreprises investissent de l’argent dans la fabrication de vaccins avant leur approbation afin que les premières doses soient disponibles immédiatement une fois le processus d’approbation terminé. Ces doses seraient sans valeur si les données ne prouvaient pas l’efficacité et la sécurité du médicament. Plusieurs personnes impliquées dans le processus, y compris le Dr Anthony Fauci, Bill Gates, ainsi que des cadres supérieurs de sociétés pharmaceutiques, ont expliqué lors d’entretiens précédents que le risque était justifié. Si les médicaments sont efficaces, les campagnes de vaccination peuvent commencer immédiatement. S’ils ne fonctionnent pas, seul l’argent sera perdu.

Pour induire le type d’immunité collective basée sur le vaccin qui empêchera la propagation des épidémies, un pays devra avoir un pourcentage élevé de la population vaccinée. Mais ce sondage indique que même si les États-Unis pourraient être en mesure d’avoir accès à un approvisionnement important en vaccins, un pourcentage important du public pourrait ne pas être disposé à en profiter.

