Studio SIE Londres C’est une équipe qui a su exprimer assez facilement les avantages du PSVR. Le studio était chargé de donner vie à Blood & Truth, un titre de réalité virtuelle pour PlayStation 4 qui, en plus, a été récemment mis à jour pour tirer un peu plus du matériel PS5. Maintenant, il semble qu’ils regardent l’horizon et s’y sont plongés pleinement. Du moins, c’est ce que l’un des membres clés de cette équipe laisse entendre.

Le SIE London Studio prépare-t-il un nouveau jeu VR pour PS5?

Le portail Twisted Voxel a découvert ce curieux détail en explorant le curriculum des membres du SIE London. Comme ils l’expliquent, le responsable des effets visuels de l’entreprise, David Skilton, a publié un nouvel ajout sur son profil qui pointe vers son prochain projet. En fait, il précise qu’ils travaillent sur un jeu PS5 inopiné. Sera-ce un titre multijoueur? Cela semble être le cas, car sur le site Web de l’étude, il y a un offre d’emploi pour le poste de responsable de la programmation en ligne qui sera en charge du “développement des fonctionnalités en ligne nécessaires à notre grand titre”.

Un nouveau poste pour l’équipe Blood & Truth

Savoir plus: Les meilleurs jeux PSVR pour PS4

Une proposition qui veut aller un peu plus loin, puisque l’offre parle de “systèmes de physique et d’animation interconnectés, logique de jeu, gestion de session et matchmaking” pour ce jeu de SIE London Studio pour PS5. Il est évident que ce sera un titre de nouvelle génération avec des fonctions en ligne. Cependant,osez être un jeu VR multijoueur pour PS5 quoi de neuf des créateurs de Blood & Truth?

Maintenant bien. Est-ce un nouveau jeu VR pour la prochaine génération de Sony? C’est tout un mystère. Pour le moment, la société dit vouloir aller plus loin avec un PSVR 2, bien qu’il existe des brevets qui fournissent déjà des détails sur la PS5 VR. Actuellement, seul le casque PS4 peut être utilisé, mais avec des améliorations mineures en termes de performances et de qualité d’image grâce au nouveau matériel de console.

▪ Date de sortie: 29/05/2019