La société Blizzard absorbera les visions vicariantes et créera de nouveaux jeux pour l’avenir

Activision Blizzard continue d’apporter les changements les plus étranges. En plus de fermer des bureaux locaux dans de nombreux territoires, dont l’Espagne, fin 2020, il réorganise désormais ses propres studios. La société qui est l’éditeur de nombreuses licences bien connues dans l’industrie du jeu vidéo et maintenant il vient d’acquérir un studio spécialisé dans les remakes pour ses futurs projets.

Fusion stratégique

Tel que publié par GamesIndustry.biz, L’éditeur a décidé de déplacer le studio Vicarious Visions, contributeur régulier d’Activision, vers Blizzard, sans établir très clairement dans quel projet ils vont collaborer, mais en précisant que c’est un pari à long terme, puisqu’ils seront «entièrement dédiés aux jeux Blizzard existants et aux nouvelles initiatives». De son côté, Jen Oneal passe de la tête de Vicarious Visions à la vice-présidente exécutive de Blizzard.

Activision Blizzard va absorber Vicarious Visions pour de nouveaux jeux

Vicarious Visions est une équipe de développement d’environ 200 travailleurs qui ont participé ces dernières années à des remakes tels que Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2, Crash Bandicoot N.Sane Trilogy et Spyro Reignited Trilogy, en plus d’avoir développé ou collaboré au développement de des franchises comme Guitar Hero, Spider-Man, Destiny, Skylanders et Call of Duty.

Le studio basé à Albany, dans l’État de New York, a été acquis par Activision en 2005, des années avant la fusion d’Activision avec Vivendi Games en 2008, aboutissant à l’ajout de la marque Blizzard aux côtés d’Activision. ** Maintenant Quels nouveaux jeux ou remakes la société absorbée par un autre nous proposera-t-elle? Nous serons attentifs à toute actualité. **