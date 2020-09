Suite à l’annonce qu’Apple publiera mercredi des mises à jour logicielles au public, la société accepte désormais les applications compatibles avec iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 et tvOS 14 sur l’App Store.

Les versions GM des nouveaux systèmes d’exploitation d’Apple sont déjà disponibles pour les développeurs et les bêta-testeurs publics, et elles seront disponibles pour tous les utilisateurs demain – à l’exception de macOS Big Sur qui sera publié à une date ultérieure qui sera annoncée.

Selon Apple, les développeurs peuvent désormais soumettre des applications compatibles avec les fonctionnalités d’iOS 14 et d’iPad 14, y compris des widgets, des clips d’application et des améliorations ARKit. Il en va de même pour les applications compatibles watchOS 7 et tvOS 14.

Assurez-vous que vos applications sont prêtes lorsque iOS 14 et iPadOS 14 seront disponibles pour les clients du monde entier. Offrez aux utilisateurs un moyen rapide d’interagir avec une partie de votre application au bon moment avec App Clips. Permettez aux utilisateurs de découvrir votre application directement sur l’écran d’accueil de leur iPhone avec de nouveaux widgets. Donnez vie à vos idées avec de nouvelles fonctionnalités et des expériences de réalité augmentée plus réalistes en utilisant ARKit et RealityKit. Et beaucoup plus.

Les développeurs doivent utiliser Xcode 12 GM Seed pour soumettre les applications pour examen à partir d’aujourd’hui. Vous trouverez plus d’informations sur le site Web Apple Developer.

