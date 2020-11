Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Microids et PlayMagic ont décidé de ramener XIII, un classique de 2003 récemment arrivé sur les systèmes actuels avec un remake. Cette sortie a généré beaucoup d’attentes de la part des joueurs, mais malheureusement ils ont été déçus.

Les premières bandes-annonces de la nouvelle version du jeu ont donné de l’espoir aux fans, car il semblait que l’expérience originale serait parfaitement recréée avec quelques optimisations pour les consoles et PC actuels.

Cependant, la réalité était très différente, car le remake de XIII a fait ses débuts avec de graves problèmes techniques et il y a eu des changements dans son apparence attrayante d’origine cel-shading. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a mis en colère de nombreux joueurs, alors les entreprises se sont excusées publiquement.

Le remake de XIII n’a pas été bien accueilli par la communauté

Par une déclaration, Microids a reconnu que le remake avait débuté avec des problèmes et ne répondait pas à ses normes de qualité. La société a déclaré qu’elle comprenait la frustration des joueurs face à l’état actuel du jeu, elle s’est donc excusée auprès de tous ses fans.

Microids a expliqué que leur plan initial était d’offrir un correctif du jour 1 pour résoudre certains des problèmes majeurs du remake. Cependant, le développement de la mise à jour a pris plus de temps que prévu.

«La pandémie a affecté la production de jeux à plusieurs niveaux. Le fait de travailler à domicile a ajouté des retards inattendus au calendrier de développement et au processus de contrôle qualité », a commenté la société.

Microids a déclaré que PlayMagic travaille dur pour résoudre tous les problèmes que le jeu présente. Pour ce faire, préparez plusieurs patchs qui arriveront dans les semaines à venir. Le premier patch corrigera les problèmes de contrôle et de fréquence d’images. De plus, des améliorations seront apportées pour éviter les plantages, le rendu et le son général du remake.

Déclaration officielle de Microids & Playmagic concernant XIII https://t.co/GGBJ5eLhX1 Communiqué Officiel de Microids & Playmagic Concernant XIII https://t.co/QbhgtH4kSL pic.twitter.com/zb7YQUetlE – Microids (@Microids_off) 13 novembre 2020

“Malheureusement, les attentes des joueurs n’ont pas été satisfaites avec la version de sortie et nous entendons haut et fort les critiques légitimes et la déception (…) nous tenons à vous présenter nos plus sincères excuses pour les problèmes techniques du jeu”, a ajouté le studio.

Le remake de XIII est maintenant disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Sa version pour Nintendo Switch sera prête en 2021. Pour en savoir plus sur le jeu de tir, cliquez sur ce lien.