Le premier décompte des voix de l’élection présidentielle aux États-Unis est terminé et ces résultats ont dicté un nouveau président pour l’Union américaine: Joe Biden.

Dans l’une des courses les plus proches de toute l’histoire des États-Unis, le candidat démocrate s’est retrouvé avec la victoire, une situation qui a commencé à susciter des attentes dans le monde entier.

Avec l’arrivée de Biden à la Maison Blanche, de nombreuses choses devraient changer à l’échelle mondiale en matière politique et économique, compte tenu de la pertinence et du poids de l’Union américaine dans le monde.

De cette manière, il n’est pas étonnant que quelques minutes après le triomphe du désormais président élu républicain, des centaines d’utilisateurs sur les réseaux sociaux aient commencé à publier leurs commentaires et attentes à son sujet, où certains dirigeants mondiaux se sont démarqués par leurs messages de toutes nos félicitations.

L’un des premiers à le faire a été le président de la France, Emmanuel Macron, qui après avoir félicité la vidéo a assuré «nous avons beaucoup à faire pour surmonter les défis actuels. Travaillons ensemble!”.

Dans le même esprit, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, a exprimé «Félicitations,

@JoeBiden et @KamalaHarris. Nos deux pays sont des amis proches, des partenaires et des alliés. Nous partageons une relation unique sur la scène mondiale. Je veux vraiment travailler ensemble et développer cela avec vous deux. “

La même chose s’est produite avec Boris Johnson, Premier ministre du Royaume-Uni, qui a qualifié cette victoire d’historique tout en félicitant Biden et Kamala Harris pour leur triomphe.

Dans le domaine local, le gouverneur du Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, nous adressons nos félicitations aux vainqueurs de la course présidentielle.

Il est à noter qu’au moment de la clôture de cette note Andrés Manuel López Obrador, n’a émis aucun commentaire.