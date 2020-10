Apple a publié les résultats correspondant à son quatrième et dernier trimestre fiscal de 2020, une période qui englobe les mois de juillet, août et septembre. Il s’agit d’un trimestre atypique au cours duquel les ventes et la réception du nouvel iPhone 12 ne sont pas reflétées, en raison du lancement tardif du même.

Jusqu’à présent, l’arrivée des iPhones a eu lieu en septembre, leur lancement ayant été retardé pour des raisons liées à la pandémie. Malgré cela, les estimations prévues sont dépassées, atteignant chiffre d’affaires total de 64698 millions de dollars. Les principaux coupables ont été les divisions Mac et Services, qui ont un nombre record.

C’était le quatrième trimestre 2020 d’Apple

Tout au long de son quatrième et dernier trimestre fiscal, Apple a réalisé un chiffre d’affaires de 64 698 millions de dollars. Les principales divisions ont été l’iPhone, qui réalise un chiffre d’affaires de 26 444 millions de dollars (sans compter les chiffres des nouveaux modèles), services, qui réalise un chiffre d’affaires de 14,549 milliards de dollarsainsi que la division Mac, qui a atteint 9 032 millions de dollars de revenus.

Mac et les services atteignent des chiffres records. La division iPhone présente des données atypiques car elles ne reflètent pas les ventes des derniers modèles

Viennent ensuite à la fois la division wearables, maison et accessoires avec 7 876 millions de dollars et la division iPad, avec 6 797 millions de dollars de chiffre d’affaires. En d’autres termes, 50.149 millions de chiffre d’affaires par produit et 14.549 millions de services.

Image: Applesfera.

Apple a clôturé un exercice marqué par l’innovation face à l’adversité avec un record pour le trimestre de septembre, mené par des records historiques pour le Mac et les services. Malgré les impacts continus du COVID-19, chez Apple, nous sommes au milieu de notre période de présentation de produit la plus prolifique à ce jour, et la première réaction à tous nos lancements, dirigée par notre première ligne d’iPhone compatible 5G, cela a été extrêmement positif.

Tim Cook souligne la croissance des divisions Mac et services, et bien qu’il n’ait pas encore de chiffres pour les nouveaux iPhones, il souligne que son accueil a été “extrêmement positif”. Le fait de ne pas inclure les données pour ces nouveaux modèles a entraîné une baisse des revenus des ventes d’iPhone de plus de 20% d’une année sur l’autre.

De même, Apple déclarera un nouveau dividende pour les actionnaires de 0,205 $ par action, à payer le 12 novembre pour tous les investisseurs inscrits à la clôture des actions le 9 novembre au plus tard.

Plus d’informations | Manzana

Share Apple clôture son exercice avec un chiffre d’affaires record: les divisions Mac et services en sont responsables