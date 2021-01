Compte le Ancien Testament que Dieu a envoyé aux citoyens égyptiens une série de punitions, les incitant à libérer les esclaves hébreux. C’était une période de calamités pour ce peuple, qui n’a cessé que lorsque les dirigeants ont finalement cédé à la demande annoncée par Moïse. Beaucoup comparent cela à ce qui s’est passé cette année. le 2020 ravageurs Ce ne sont pas les mêmes que les Egyptiens ont dû affronter. Cependant, certains pourraient être comparés.

Bien sûr, il convient de noter que beaucoup de choses qui se sont produites cette année se produisent en permanence, sans qu’on leur donne de l’importance. Mais cette fois, nous avons atteint un point où nous accordons beaucoup plus d’attention à ce qui se passe autour de nous. Nous ne souffrons pas vraiment pas de punition divine. Au mieux, certains de ces ravageurs sont la punition de la nature pour ne pas les traiter comme elle le mérite. Mais il n’y a certainement rien de biblique à ce sujet.

Chance dans les fléaux de 2020

L’apophénie est définie comme la tendance à trouver des relations entre des événements qui ils sont déconnectés. Par exemple, il nous est déjà arrivé à tous de recevoir un appel d’une personne à laquelle nous pensions.

L’apophénie consiste à trouver des relations entre des événements non liés

Peut-être que cette personne nous a appelés à plusieurs reprises. Aucun d’eux n’était mine de rien dans notre esprit et c’est pourquoi nous ne lui avons pas accordé d’importance. Mais si cela correspond, nous le faisons. Les fléaux de ce 2020 pourraient en fait être définis comme un cas d’apophénie.

Les infestations acridiennes, par exemple, sont plus que courantes, mais elles ne font jamais l’actualité. Cependant, dans une année marquée par une pandémie qui a mis le monde entier en échec, tout détail cela nous semble être une torture. Laissant cela de côté, il est vrai que c’est une façon originale de raconter certains des événements de cette année. Voyons donc ce que pourraient être ces ravageurs de 2020.

L’eau s’est transformée en sang

Le premier des fléaux de l’Égypte fut la conversion de tous ses eau dans le sang. Les sources et les réservoirs étaient remplis de ce fluide corporel rouge imbuvable. Logiquement, cette année ce n’est pas arrivé rien de tel.

La “ pluie de sang ” fait référence à la présence de boue rougeâtre dans l’eau

La seule chose qui pourrait être comparée est quelque chose connu sous le nom de pluie de sang. En octobre dernier, par exemple, l’arrivée de ce phénomène était prévue en Castellon. Ce type d’événement se produit lorsque le poussière du Sahara il inonde l’environnement, tachant la pluie et l’environnement d’un brun rougeâtre, qui n’est rien de plus que de la boue. Pas de sang.

Est quelque chose très commun, qui se produit continuellement en Espagne, en raison de sa proximité avec l’Afrique. Mais qu’un phénomène fréquent ne nous assombrit pas des fléaux de 2020.

Invasion de grenouille

Les Egyptiens ont vu des milliers de grenouilles envahir leurs maisons et leurs champs. Rien de tel ne s’est produit cette année.

Mais oui ils sont apparus des dizaines ou des centaines d’animaux morts, certains dans des conditions plus mystérieuses que d’autres. Le cas des éléphants du Botswana a attiré une attention particulière. La mort de ces animaux est un mystère depuis des mois, bien que l’on pense finalement qu’elle était due à la contamination cyanobactérienne de l’eau qu’ils avaient l’habitude de boire.

Des éléphants sont peut-être morts en buvant de l’eau contaminée

Il y a également eu des morts massives d’oiseaux aux États-Unis et d’animaux marins en Russie. Le premier semble être causé par colonnes de fumée générés par les incendies de cet été, bien que le changement prématuré des températures dû au réchauffement global. Quant au second, il semble être le résultat du déversement d’un pesticide toxique dans l’eau.

Ce serait l’un des fléaux de 2020 dans lequel les êtres humains eux-mêmes seraient très responsables.

Les poux, l’un des ravageurs de 2020 et de toutes les années

En fait, les poux de plus d’un des ravageurs de 2020 pourraient être considérés comme un fléau plus que courant dans les écoles. En fait, cette année, bien qu’il y ait eu des cas, ils l’ont été moins que dans d’autres cours, grâce à la distanciation physique. Les enfants à l’école jouent les uns avec les autres, mais ils sont très conscients, parfois plus que les adultes, tant d’infections par les poux ont été évitées.

Mouches non, mais les moustiques

En Egypte, ils ont dû subir l’invasion des mouches. Ici, nous n’en avons pas eu, au-delà de l’habitude de chaque été. Cependant, il y a eu de nombreuses épidémies de maladies transmises par les moustiques. En Espagne, par exemple, il y a eu plusieurs cas et même quelques décès dus à la fièvre du Nil en Andalousie, une maladie très rare dans cette région.

Le changement climatique conduit à une augmentation des températures cela favorise la prolifération de certains de ces moustiques dans les eaux stagnantes. En outre, mondialisation et transport de marchandises ce sont également des facteurs clés de leur expansion. Tout cela pourrait être à l’origine de ces cas qui en été ont accru la peur des Andalous, jusque-là inquiets du coronavirus. C’est pourquoi il pourrait également être considéré comme un autre des ravageurs de 2020.

La peste du bétail

Une maladie grave a affecté toutes sortes de bétail dans l’histoire de la Bible. Mais uniquement dans les fermes égyptiennes, sans affecter les Israélites.

Rien de similaire n’est trouvé parmi les ravageurs de 2020, mais il y a eu des cas inquiétants de grippe porcine.

Cet été, des alertes ont été lancées depuis la Chine au sujet d’une souche qui pourrait passer des porcs aux humains. Heureusement, la situation a été maîtrisée et n’est pas devenue plus grave.

Les plus grands fléaux de 2020

Le sixième des fléaux égyptiens était celui mettant en vedette ulcères et éruptions cutanées, qui a affecté les humains et le bétail. De nombreuses personnes sont mortes et d’autres ont souffert de symptômes graves.

Le plus grand des fléaux de 2020 n’a rien à voir avec les ulcères, mais c’est aussi une maladie: le COVID-19. En réalité, comme nous l’avons vu précédemment, cela a été le grand mal de cette année. La raison pour laquelle nous avons accordé plus d’attention à tout le reste. Même si nous essayons de rechercher des parallèles, parmi ses nombreux symptômes ressortent également certains cutané, bien que ce ne soit pas l’un des plus pertinents. En fait, dans les nouvelles vagues, ils se sont manifestés beaucoup moins que dans la première.

Pluie de feu et grêle

Comme nous l’avons vu, pleuvoir ce qu’on dit pleuvoir, a plu de la boue. Mais il y a eu de gros incendies. Malheureusement, c’est un événement très courant chaque été. L’année dernière, ils se sont démarqués ceux de l’Amazonie et en 2017 ceux du Portugal. Ce ne sont que quelques exemples.

Des tornades de feu peuvent survenir lors de grands incendies

Les fléaux de 2020 pourraient cependant inclure ceux de États Unis. Ils ont commencé en juillet et il y a seulement quelques semaines, ils ont été complètement étouffés, même si en août et en septembre les moments les plus difficiles ont eu lieu. Ils ont brûlé 2,6 millions d’hectares de terre et 46 personnes sont mortes, la plupart en Californie.

Et non, il n’y a pas eu de pluie de feu, mais il y a eu des tornades de feu. Il s’agit d’un phénomène typique de ce type de situation, qui se produit lorsque le fortes rafales de vent qui accompagnent les flammes amènent les nuages ​​à «lancer» des tourbillons de cendres et fumée.

Homards

Les parasites acridiens sont très courants, ils pourraient donc facilement faire partie des dix fléaux de 2020.

Cette année, la FAO a attiré l’attention sur la situation Yémen, où ils ont dévasté toutes sortes de cultures, des radis aux oignons, en passant par le sésame, les dattes et les palmiers.

L’obscurité: l’un des absents parmi les fléaux de 2020

En fait, aucun brouillard inhabituel n’est ressorti cette année. En fait, nous avons plus apprécié clarté, après le confinement d’une grande partie du monde a conduit à une diminution des niveaux de pollution. Malheureusement, à mesure que l’activité reprenait, elle augmentait également.

Ce qui n’a pas été si facilement guéri, c’est la détérioration de la santé mentale de nombreuses personnes qui ont souffert de la pandémie. Ceci, sans aucun doute, pourrait être considéré comme l’un des ravageurs de 2020.

Canulars et pseudosciences

Le dernier fléau de l’Égypte, celui qui a finalement convaincu les dirigeants de libérer les esclaves, était le mort de leur premier-né. Heureusement, quelque chose comme ça ne s’est pas produit cette année.

Les canulars sur le coronavirus pourraient être à l’origine de centaines, voire de milliers de décès

Mais il y a eu quelque chose de très grave qui ne pouvait pas manquer parmi les ravageurs de 2020: canulars et pseudosciences.

On estime que les canulars qui ont émergé à la suite de la pandémie ont causé la mort de au moins 800 personnes en quelques mois. D’autre part, les pseudosciences avec lesquelles de nombreux charlatans ont promis de prévenir et de guérir le coronavirus ont également eu des conséquences désastreuses, augmentant le sentiment de fausse sécurité pour de nombreuses personnes, qui se sont dispensées de mesures vraiment efficaces.

Tout cela, assaisonné de déni et mouvements anti-vaccins a abouti à un cocktail dangereux. La lutte contre le coronavirus est très dure. Ajouter plus d’obstacles comme ceux-ci ne fait rien de plus que de rendre la route plus longue et plus compliquée. C’est pourquoi nous devons faire confiance à la science. Parce qu’il a déjà très bien démontré que c’est le seul qui nous en sortira, plus lent que nous le souhaiterions, mais bien plus vite que jamais.

L’article Les dix fléaux de 2020: bien plus que le coronavirus a été publié dans Hypertext.