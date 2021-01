Apple Arcade est un service de jeu par abonnement «premium» auquel vous pouvez accéder si vous possédez un appareil Apple. Il comprend actuellement plus d’une centaine de jeux, il est donc facile de se perdre dans autant d’options à choisir. Pour éviter cela, nous avons choisi nos dix jeux Apple Arcade préférés.

Je suis avec Apple Arcade depuis sa sortie et il me semble que c’est l’un des services de la plus haute qualité auxquels je me suis abonné. Un must pour ceux qui préfèrent jouer sur leur smartphone, Arcade donne accès à une énorme liste de jeux (en janvier 2021 il y a plus de 130 titres) qui répondent à plusieurs caractéristiques clés: tous sont de qualité, offrir le jeu complet (aucun achat ajouté), ils manquent de publicités et peuvent être lus hors ligne (il existe des exceptions qui nécessitent une connexion pour le multijoueur en ligne). En outre, Apple Arcade convient aux iPhone, iPad, iPod et Mac– Avec un abonnement, l’intégralité du catalogue peut être téléchargé sur tous les appareils pris en charge. Voici mon «top 10» particulier.

Mini autoroutes

Attention: ce jeu est un vrai vice. Cela semble simple, vous commencez petit à petit, la ville se complique. Et à la fin vous devenez accro à leur mélange de planification, gestion et énigmes qui distille sur chaque tronçon de route. Parce que, êtes-vous capable de construire toutes les routes avec lesquelles relier chaque point d’une ville en croissance?

Mini Motorways est issu des mêmes développeurs que Mini Metro, le jeu de création de réseau de métro minimaliste. Dans sa simplicité est sa magie principale: un incontournable pour Apple Arcade.

Mini autoroutes

Sasquatch sournois

L’un des jeux les plus sympathiques et hooligans de tout Apple Arcade. Voulez-vous devenir un «bigfoot» avec la capacité de faire presque tout? Eh bien, Sneaky Sasquatch est votre jeu. Graphiques très drôles et simples, plus compliqués qu’il n’y paraît et criblé d’énigmes. Bien sûr, c’est un peu court, une caractéristique qui se répète souvent dans Arcade.

Sasquatch sournois

Cat Quest II

Suite de l’excellent RPG de chat qui a recueilli des critiques élogieuses sur iOS et Android, la deuxième partie a atterri en exclusivité chez Apple Arcade pour offrir un combat imaginatif, un monde ouvert et d’excellents graphismes. Tout un gaspillage de plaisir à la portée des abonnés Apple Arcade.

Il ne fournit pas de nouvelles exagérées par rapport à l’original Cat Quest, mais il est toujours apprécié une poursuite à la hauteur. Non seulement cela en vaut la peine, mais c’est aussi l’un de ces jeux pour lesquels il vaut la peine de payer l’abonnement Arcade.

Cat Quest II

Oceanhorn 2

Une autre grande suite qui reste exclusive à Apple Arcade. À la hauteur des grands RPG de l’histoire, Oceanhorn 2 propose une vaste aventure avec des scènes 3D étendues et détaillées, un système de contrôle bien adapté aux écrans tactiles et un bon nombre d’heures de jeu. C’est la chose la plus proche d’un Zelda pour mobile, par exemple.

Oceanhorn 2 est une véritable merveille, à la fois pour les fans des RPG les plus classiques et pour ceux qui veulent se rapprocher du genre avec un titre nouvellement créé. C’est un téléchargement incontournable.

Oceanhorn 2

Rayman Mini

Il n’y a pas grand chose à dire sur un personnage du calibre de Rayman: ses jeux font partie de l’Olympe des plateformes. Et Rayman Mini maintient l’essence du jeu, ses graphismes et ses animations folles, apportant aux écrans tactiles toute l’essence de la saga. Celui d’Apple Arcade est très similaire aux coureurs mobiles: Rayman courra toujours en avant avoir à appuyer au moment précis pour contourner tous les obstacles; capturer, au passage, les notes de musique pour compléter chaque niveau au maximum.

Des graphismes colorés de haute qualité, des animations au niveau de la console, de la bonne musique et beaucoup de plaisir: Rayman Mini est l’une des meilleures plateformes d’Apple Arcade.

Rayman Mini

Sayonara Wild Hearts

Si je devais choisir un jeu pour lequel recommander Arcade, ce serait sûrement celui-ci: je pense que c’est une vraie merveille. Il n’est pas exclusif à la plate-forme car il est également disponible pour la Nintendo Switch et la PS4, mais y avoir accès à partir du service d’abonnement signifie télécharger l’un des plus animé, addictif et psychotrope qui peut être joué sur un smartphone. Pas étonnant qu’Apple l’ait choisi comme meilleur jeu d’arcade.

Sayonara Wild Hearts est un jeu de réactions musicales qui traverse différents écrans, chacun plus surréaliste. Cela peut sembler étrange de l’extérieur, mais jouez simplement à un jeu pour ressentir son poison. Aucun jeu mobile ne se ressemble le moins du monde.

Sayonara Wild Hearts

Lacets de mots

Dans cette compilation, j’ai rassemblé une grande variété de thèmes pour offrir un échantillon de l’ensemble du catalogue Arcade. Et vous ne pouviez pas manquer un jeu de puzzle utilisant des mots: Word Laces est un défi à l’ingéniosité grammaticale. Il suffit de retrouver les mots cachés sur chaque écran, liés à l’image et accessibles en joignant des syllabes avec des chaînes (d’où les Lacets du titre).

Word Laces a 1000 niveaux pleins de mots cachés. Et il offre un défi quotidien avec un nouvel écran à remplir chaque jour. C’est un jeu calme, relaxant et très intelligent.

Lacets de mots

Réaliste: Chapitre un

Une vraie merveille visuelle, c’est ainsi que je définirais Lifelike. C’est aussi une démonstration de comment la physique des particules fonctionne à pleine puissance: Il s’agit d’un jeu qui teste votre appareil en fonction de l’énorme quantité d’éléments qui se déplacent sur l’écran. Cela me rappelle beaucoup Osmos, bien que terriblement plus complexe.

Lifelike est une sorte de simulateur de cellule qui utilise la mécanique du toucher et du glissement pour faire évoluer une colonie cellulaire jusqu’à ce qu’elle colonise toute la scène. C’est relaxant et hypnotique: les graphismes sont de haut niveau, aussi la physique qui influence le mouvement des particules.

Réaliste: Chapitre un

LEGO Brawls

Vous ne pouvez pas manquer un multijoueur en ligne dans une bonne compilation de jeux, surtout si elle est aussi bonne que LEGO Brawls. Vous avez besoin d’Internet pour accéder aux jeux, mais il peut être joué en mode fête et via une connexion locale. Il permet parties jusqu’à huit joueurs simultanément.

Rapide, très amusant, facile à jouer et hautement personnalisable, LEGO Brawls offre une expérience proche de Super Smash Bros de Nintendo tout en conservant de bons graphismes et tout le style des blocs en plastique classiques, ainsi que l’humour que ses productions dégagent. Dommage qu’il n’ait pas de support de commande physique, du moins pour le moment.

LEGO Brawls

Règne: au-delà

Le célèbre jeu de cartes avec ‘Tinder Mechanics’ a généré des millions de téléchargements de tous ses titres. Et dans Apple Arcade, il y en a un exclusif: Reigns: Beyond. Comme dans le reste, il faut y aller prendre des décisions en déplaçant la carte vers la gauche ou la droite, selon le cours que l’histoire va suivre. Et ce sera le désentrelacement selon nos conceptions.

Reigns: Beyond abandonne le thème monarchique pour nous mettre aux commandes d’un groupe de rock indépendant. Allons-nous atteindre le sommet de la célébrité?

Règne: au-delà

Cette liste comprend les dix jeux que je considère comme les meilleurs, mais ne vous y contentez pas: Apple Arcade comprend une énorme collection de grands titres. La meilleure chose à faire est d’en essayer autant que possible; de cette façon, vous tirerez le meilleur parti de votre abonnement.