Toujours seul? Ne vous inquiétez pas, il y a maintenant plus de chances que quelqu’un vous appelle. Et c’est cela, le cabinet de conseil en marketing numérique ‘Social Data’, a exposé sur Internet les informations de 235 millions d’utilisateurs de TikTok, Instagram et YouTube, accessibles à tous dans une énorme base de données qui comprend les noms de utilisateurs, photo de profil, ainsi que leurs numéros de téléphone et adresses e-mail respectifs.

Le piratage a été détecté par la société de sécurité américaine « Comparitech », qui a signalé que le serveur de données sociales ne disposait même pas des verrous de sécurité de base, de sorte que tout le monde pouvait accéder aux informations des utilisateurs avec leur main sur leurs hanches. . La société affirme que la base de données n’avait même pas de mot de passe, ce qui la rendait plus facile pour les pirates et les non-pirates.

De telle manière, qu’il est possible que tout ce temps votre nom, surnom, âge, photo de profil, images; Des informations personnelles publiques et des statistiques sur les amis et les abonnés de TikTok, Instagram et YouTube ont été utilisées, vendues et même violées. Il ne fait aucun doute que tant qu’il y a un élément qui nous sépare de nos appareils, nos informations personnelles peuvent ne jamais être en sécurité.

Comment ils ont obtenu les données

L’agence de marketing digital sait très bien faire son travail et comme toujours, les informations qu’elle obtient sont les mêmes que celles que nous fournissons. Grâce à un logiciel de «web scraping», le système scanne toutes les informations disponibles sur les réseaux sociaux. –Dans ce cas, TikTok, Instagram et YouTube, – pour le classer plus tard par plateforme, groupez-le et commandez-le aux fins les plus pratiques.

Selon Comparitech, il existe un enregistrement que la base de données avec au moins trois fois, le dernier daté du 1er août 2020. Par conséquent, on pense que plus d’une personne en dehors de l’entreprise pourrait accéder et faire utilisation des informations de plus de 235 millions d’utilisateurs. Plus précisément, plus de 97 millions de données proviennent d’utilisateurs d’Instagram. Plus de 42 millions appartiennent à TikTok et environ quatre millions d’informations ont été extraites de YouTube.

En ce sens, Social Data a fait remarquer qu’elle n’obtenait que des informations d’accès public. Dans tous les cas, cette pratique va à l’encontre des conditions d’utilisation des réseaux sociaux en question. Cela pourrait être la deuxième plus grande violation de données en 2020, après le piratage de la société Garmin, bien que si nous parlons des problèmes de fuite de données personnelles dans les applications Facebook, nous savons que l’histoire est longue.