Gambit de la dame est une série originale de Netflix sur les échecs qui ont vraiment fait fureur ces derniers mois. La production est devenue la mini-série la plus regardée de l’histoire de la plateforme rouge et maintenant ses effets sont également visibles sur Twitch. Il s’avère que les échecs comptaient 3000 téléspectateurs en moyenne en janvier 2020, maintenant en janvier 2021, ils atteignaient 24000, grâce à la pandémie et à la popularité des échecs due à la production Netflix.

Des chiffres assez impressionnants pour un jeu aussi classique et non par rapport au jeu moderne. Même le 16 janvier, 161968 téléspectateurs ont regardé simultanément des parties d’échecs, son record le plus élevé. C’était pour un tournoi organisé par des joueurs d’échecs professionnels, Alexandra et Andrea Botez, ainsi que des célébrités en streaming comme Pokimane, LilyPichu et Fundy, qui a organisé le tournoi BlockChamps et l’a diffusé sur Twitch.

De nombreux autres tournois d’échecs ont également dû passer à Twitch en raison de la pandémie, comme le Coupe des Nations FIDE.

Suivi Twitch

