Les serrures intelligentes d’août et de Yale adoptent une nouvelle fonctionnalité qui devrait rendre l’accès à distance un peu plus sécurisé. Le changement opt-in permet une authentification biométrique à distance avant de verrouiller ou de déverrouiller la serrure intelligente de votre maison à distance. Améliorant davantage la sécurité sur l’appareil, il existe une nouvelle fonctionnalité Masquer les codes d’entrée qui – vous l’avez deviné – permet de ne voir vos codes d’entrée que pendant une courte période.

La fonctionnalité fonctionne avec les verrous intelligents Yale et August connectés au Wi-Fi (ou ceux avec des ponts Wi-Fi), et elle fonctionne à la fois avec les capteurs d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale, mais uniquement si la fonction d’accès distant sécurisé est activée. Si vous n’avez pas de moyen d’authentification biométrique sur votre téléphone (ou si cela ne fonctionne pas pour une raison quelconque), vous pourrez facilement revenir à un code PIN sécurisé. Notez que la fonctionnalité ne fonctionne pas via Bluetooth; c’est seulement pour les personnes avec le niveau d’accès « Propriétaire », pas pour les invités; et il doit être activé pour tous les propriétaires à la fois.

La fonction Masquer les codes d’entrée semble assez explicite, cachant les codes d’entrée derrière un écran d’authentification et les rendant en outre visibles uniquement dans l’application temporairement.

Les nouvelles fonctionnalités sont déployées aujourd’hui sur iOS et Android (probablement via des mises à jour d’applications), et des informations supplémentaires sont disponibles sous la forme d’une FAQ pratique pour les propriétaires de serrures d’août et de Yale.