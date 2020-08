Le casque d’écoute à réduction de bruit Bluetooth TCL Elite400NC est tombé à 69,99 $ chez Best Buy. Cela fait partie des offres Best Buy du jour, et le prix expirera demain. Amazon a également égalé le prix si vous souhaitez les y amener à la place. Quoi qu’il en soit, c’est un bon prix bas. Nous avons vu un accord en mars abaissant ces écouteurs aussi bas que 50 $, mais c’était la seule fois que le prix était descendu plus bas que celui d’aujourd’hui. Les écouteurs se vendent normalement autour de 100 $.

Offre d’un jour

Casque Bluetooth TCL Elite400NC

Ces écouteurs ont Bluetooth, une suppression active du bruit et une autonomie de 22 heures. Ils peuvent durer jusqu’à 600 heures en mode veille. La conception sur l’oreille offre un ajustement sûr et la conception pliable les rend portables.

69,99 $ 100 $ 30 $ de rabais

Voir chez Best Buy

Ces écouteurs utilisent des pilotes audio de 40 mm de précision et peuvent ainsi produire un son haute résolution. Ils ont un son exceptionnel avec une technologie de suppression active du bruit pour que vous puissiez vraiment profiter de la musique. L’ANC supprime les basses fréquences, vous permettant de profiter uniquement des sons que vous souhaitez entendre.

Vous bénéficierez également de la technologie Bluetooth 5.0, qui vous permet d’économiser de l’énergie et de réduire les interférences. Pour cette raison, la batterie de ces écouteurs dure jusqu’à 22 heures. Ils ont également une fonction de charge rapide qui peut vous offrir quatre heures supplémentaires de lecture après seulement 15 minutes.

La conception comprend un ajustement isolant du bruit pour bloquer le bruit ambiant. Le tube acoustique ovale vous offre un ajustement précis pour une utilisation à long terme. Les oreillettes utilisent des coussins en mousse à mémoire de forme pour que vous puissiez rester à l’aise même après une longue période. De plus, les écouteurs peuvent être pliés pour un rangement facile qui les rend faciles à transporter partout où vous allez.