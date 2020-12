En octobre, OPPO a présenté sa nouvelle proposition pour le marché du casque “ vrai sans fil ” ou complètement sans fil. L’OPPO Enco X est arrivé pour faire face à des propositions aussi connues que les AidPods Pro d’Apple ou les Galaxy Buds Live de Samsung, et ils ont d’abord été lancés dans leur pays d’origine, la Chine.

Maintenant, quelques mois plus tard, l’OPPO Enco X voit enfin le jour dans notre pays et ils sont mis en vente en Espagne. Les nouveaux écouteurs OPPO sont mis en vente en Espagne au prix de 179 euros et on peut les trouver à la fois sur le site de la marque et sur Amazon, PcComponentes ou FNAC.

Annulation active du bruit et jusqu’à 25 heures d’autonomie

L’OPPO Enco X opte pour l’esthétique déjà classique du bâton pour loger les tambours et les équipements internes, tels que les haut-parleurs de 11 millimètres chargés de produire le son. Avec annulation audio active, la monture Enco Xs trois microphones dans chaque écouteur qui servira également à nous permettre de parler lors des appels.

Les écouteurs pèsent 4,8 grammes chacun et vous devez ajouter 42,5 grammes pour la boîte de transport. La batterie 44 mAh de chaque casque nous offre environ 4 heures de lecture fluide avec annulation audio active, et nous pouvons étendre l’autonomie à cinq heures et demie si nous la désactivons. Dans la boîte de transport, nous avons également quatre charges supplémentaires donc l’autonomie totale se déplacera entre 20 et 25 heures entre les recharges.

Haut-parleurs de 11 mm, 3 microphones pour l’annulation du bruit et l’appairage rapide

Le nouvel OPPO Enco X est compatible avec Appareils Bluetooth 5.2 en plus d’accepter les codecs LHDC, AAC et SBC. Ils sont compatibles avec iOS et Android et se synchronisent rapidement avec d’autres appareils du fabricant grâce à OPPO Share.

Comme nous l’avons déjà dit, les nouveaux écouteurs sans fil compacts d’OPPO sont mis en vente au prix de 179 euros et on peut les trouver aussi bien sur le site de la marque que sur Amazon, PcComponentes ou FNAC. Nous vous laissons les liens d’achat ci-dessous.

Casque True Wireles OPPO Enco X Blanc

Partager Les écouteurs sans fil OPPO Enco X sont en vente en Espagne: prix et disponibilité officiels