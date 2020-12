RedMagic, la gamme «gaming» du fabricant Nubia, fait également partie du train d’accessoires depuis un certain temps et, bien sûr, possède ses propres écouteurs entièrement sans fil, communément appelés «vrais sans fil». Ce sont les Cyberpods RedMagic et ils ont été présentés en novembre dernier.

Avec un design vraiment frappant et similaire à celui proposé par la marque sur ses propres téléphones portables, les smartphones RedMagic, les écouteurs Cyberpods ont été annoncés à la vente en Europe au prix de 49,90 euros à partir du 20 novembre mais ont été retardés . Bien sûr, l’attente est terminée. Ils peuvent être achetés le 5 décembre sur le site RedMagic.

49,90 euros pour certains Cyberpods mis à la maison

Les Cyberpods se distinguent non seulement par leur design, avec une forme de canne caractéristique camouflée par la structure en plastique externe, mais aussi par leur faible latence. Nubia promet 39 millisecondes si nous utilisons un RedMagic pour les synchroniser, et pour le son que nous avons Pilotes 8 mm sur chacun des écouteurs.

On parle d’écouteurs 5 grammes de poids chacun, certifié contre l’eau avec IPX5 et compatible avec les appareils Bluetooth 5.0. Sa batterie interne nous offre une autonomie de 4 heures qui peut être prolongée jusqu’à 20 heures grâce à quatre recharges supplémentaires fournies par la mallette de rangement et de transport.

Comme nous l’avons déjà dit, les Cyberpods RedMagic ont été annoncés pour le 20 novembre mais finalement mis en vente le 5 décembre. Le prix de vente reste à 49,90 euros, et peuvent être achetés en Espagne et dans d’autres pays directement sur le site Web de la marque.

