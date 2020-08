Ceux qui recherchent de véritables écouteurs sans fil ont le choix entre de nombreuses offres, mais si vous cherchez à vous démarquer, il n’y a probablement pas de meilleure option que le Klipsch T5. Cela aide également à ce que ceux-ci aient une qualité sonore et une autonomie de batterie incroyables. Lancé à 199 $ l’année dernière, le T5 est depuis tombé à un prix courant d’environ 100 $. Ce prix de 78,99 $, cependant, est le meilleur que nous ayons vu à ce jour.

Notre propre Taylor a examiné les T5 lorsqu’ils ont fait leurs débuts à cette époque l’année dernière, trouvant qu’ils avaient une qualité sonore «sans équivoque» et une autonomie impressionnante. La conception du boîtier de chargement est inspirée des briquets Zippo et est certainement très unique. Il a cependant noté que les bourgeons sont un peu gros et que chacun a une LED très brillante qui s’allume plus souvent que nécessaire. Néanmoins, si vous appréciez une qualité audio fantastique (et une qualité d’appel) et que vous aimez le design, 78,99 $ est un sacré prix pour ceux-ci. Vous auriez du mal à trouver un meilleur ensemble de véritables écouteurs sans fil pour l’argent.

Comme mentionné, 78,99 $ est un prix bas de tous les temps pour le Klipsch T5. La livraison principale est gratuite et la garantie du fabricant est de deux ans. Et comme ceux-ci sont expédiés et vendus par Amazon, tous les problèmes potentiels devraient être faciles à résoudre. Seule la couleur argentée est réduite à ce niveau. Cliquez sur le lien ci-dessous pour en choisir une paire.