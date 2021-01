Écrit par Christian Collado sur Google

À présent, cela ne vous surprendra probablement pas d’apprendre cela Google stocke un enregistrement de – presque – toutes les activités que vous effectuez chaque jour lorsque vous utilisez leurs services et plates-formes – YouTube, Google Maps, Chrome… – Ce que vous ne savez peut-être pas jusqu’à présent, c’est que quand vous le souhaitez, vous pouvez supprimer toute cette activité et empêcher Google d’y accéder.

Le processus est également relativement simple et Vous pouvez le faire à la fois depuis l’ordinateur et depuis le mobile, que ce soit iOS ou Android. Aussi, si tu veux, tu peux faire les données sont automatiquement supprimées lorsque vous choisissez. Dans ce guide, nous vous expliquons étape par étape comment supprimer votre activité Google, manuellement ou automatiquement, et depuis n’importe quel appareil.

Supprimer votre activité Google de votre ordinateur

Pour supprimer votre activité Google sur un ordinateur Windows, Linux ou Mac, il vous suffit un navigateur, que ce soit Chrome, Firefox, Edge, Safari ou tout autre, à partir duquel connectez-vous à votre compte Google et ainsi accéder à ses paramètres. Maintenant, il vous suffit de suivre ces étapes:

Ouvrez Google et accédez à votre compte à partir de l’image en haut à droite – vous devez cliquer sur “Gérer votre compte Google” – Depuis le menu latéral, accédez à la section “Données et personnalisation” Recherchez la case intitulée “Activité et chronologie “Et accédez à la section” Mon activité “. Dans le menu latéral, accédez à” Supprimer l’activité par “. Choisissez le moment où vous souhaitez supprimer l’activité stockée – dernière heure, dernier jour ou pour toujours –

Une fois le processus terminé, les données seront supprimées des serveurs de Google et l’entreprise n’y aura pas accès. À partir de ce même panneau de paramètres, vous pouvez faire Google arrête de collecter des données d’activité, ou bien supprimer des données de services ou plateformes individuels.

Supprimer votre activité Google de votre mobile

Si vous le souhaitez, vous pouvez également effectuer ce même processus directement depuis votre mobile. Pour ce faire, il vous suffit d’avoir le Compte Google à partir duquel vous souhaitez supprimer l’activité associée à l’appareil, et suivez ces étapes simples:

Ouvrez l’application “Paramètres système” et accédez à la section “Google”. Appuyez sur le bouton “Gérer votre compte Google”. Accédez à l’onglet “Données et personnalisation” et appuyez sur “Mon activité”. Appuyez sur l’icône à trois points verticaux situé à droite de la barre de recherche et choisissez “Supprimer l’activité par” Choisissez le moment où vous souhaitez supprimer l’activité stockée – dernière heure, dernier jour ou pour toujours –

C’est tout. De la même manière que si vous décidez de supprimer les données via la version de bureau de Google, vous pouvez supprimer des données de services spécifiques, ou empêcher Google de stocker à nouveau des données liées à votre activité. Bien entendu, gardez à l’esprit qu’en faisant cela, vous perdrez certaines des fonctions ou avantages que ces services offrent en ayant accès à vos données.

Configurer la suppression automatique de votre activité Google

Enfin, vous pouvez également configurer votre compte Google pour que les données d’activité soient automatiquement supprimées. À l’époque, nous avons déjà expliqué comment configurer cette fonction de suppression automatique d’activité, mais il vaut la peine de revoir les étapes à suivre pour l’activer:

Ouvrez l’application “Paramètres système” et accédez à la section “Google”. Appuyez sur le bouton “Gérer votre compte Google”. Allez dans l’onglet “Données et personnalisation” et appuyez sur “Activité sur le Web et dans Applications / Historique de Emplacements / Historique YouTube “- vous devez programmer la suppression automatique dans chaque section individuellement – Appuyez sur” Gérer l’activité “Sur la page qui s’ouvrira, recherchez la section qui dit” L’activité sera conservée jusqu’à ce que vous la supprimiez manuellement “et appuyez sur” Modifier ce paramètre “. Choisissez la durée pendant laquelle l’activité peut être stockée avant d’être supprimée

Ainsi, Google vous offrira la possibilité de conserver les données stockées jusqu’à présent et commencer à supprimer l’activité une fois la période configurée écoulée, ou supprimez les anciennes données.