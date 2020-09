Cela fait maintenant un an qu’Ikea ​​met sur le marché son ensemble d’enceintes connectées. Il l’a fait de la main de Sonos avec sa série Symfonisk, deux designs discrets qui ont servi de lampe et d’étagère séparée. Maintenant, le terrain Ikea Symfonisk en couleur.

Jusqu’à présent, les Ikea Symfonisk n’étaient disponibles que dans les tons noir et blanc. Maintenant, ceux-ci sont étendus, et ils le font avec des réductions sur l’infrastructure nécessaire pour la maison connectée Ikea.

Ikea Symfonisk s’adapte à votre intérieur

L’étagère qui coûtait environ 99 euros et le haut-parleur sorti pour 179 euros reçoivent désormais de nouvelles couleurs. Ils ne sont pas non plus dans un catalogue excessivement large, mais peuvent être habillés avec les finitions textiles qu’ils avaient auparavant. Seulement maintenant ce sont également disponible en rouge et bleu.

De cette façon, pas besoin d’acheter un nouveau haut-parleur pour changer les airs de votre séjour préféré. Au lieu de cela, renouvelez simplement le tissu. Cela changera l’accent du mobilier connecté, ajoutant une certaine variété et une plus grande synchronisation avec les teintes de votre maison.

Sur certains marchés, comme le néerlandais ou l’anglais, le point de connexion Tradfri est proposé avec une réduction significative. En particulier aux Pays-Bas, il est passé de 33 à 25 euros. En Espagne, cependant, il se situe toujours à 30 euros.

Ikea

Cela pourrait bientôt changer pour la passerelle qui vous permet de contrôler les stores, les lumières et les haut-parleurs connectés du géant de l’ameublement. Dès que de nouvelles couleurs seront lancées dans le reste des pays européens, cette réduction pourrait être prolongée. Tradfri vous permet de contrôler la domotique d’Ikea ​​via une multitude d’applications et d’assistants virtuels, y compris votre propre Home Smart, l’application Sonos et même Alexa, Siri ou l’Assistant Google.

Fondamentalement, ces nouvelles options de couleur seront un accessoire vraiment peu coûteux. Le couvercle du haut-parleur qui sert également d’étagère sera disponible pour seulement 8 euros en Hollande, où le couvercle de la lampe du haut-parleur arrive également environ 10 euros. Dans les deux versions, on s’en souvient, ils seront disponibles en bleu et en rouge.

L’article en couleur des enceintes connectées Ikea Symfonisk a été publié dans Explica.co.