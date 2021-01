Écrit par Beatriz Alcántara sur Android

Oui ou Notch? Outre le jeu de mots, cette question comprend le élément le plus controversé ajouté aux smartphones ces dernières années: l’encoche aimée et détestée. Il faut préciser que, malgré sa popularité récente, ce sourcil est apparu pour la première fois en 2006 sur le Motorola Motofone F3, le véritable premier téléphone à encoche.

Bien que plusieurs téléphones aient évité l’encoche grâce à des systèmes mécaniques, ce sourcil a été un élément commun dans les téléphones mobiles de Xiaomi, Samsung, Huawei, Apple et de nombreuses autres entreprises. Il y a eu de grands designs, nous le reconnaissons, mais c’est il est temps de regarder en arrière pour être d’accord avec les «haineux» collectant l’encoche de l’horreur.

Les encoches les plus laides de l’histoire récente d’Android

L’encoche latérale du ZTE Axon V

“Qui ne risque pas ne gagne pas”, pensaient-ils de ZTE lors de la conception de cette encoche donc … notamment dans leur ZTE Axon V. Pour ne pas gâcher le bel écran qu’elle avait conçu, la société a pensé pariez sur un front latéral pour inclure les deux caméras frontales.

La conception finale du ZTE Axon V reste en quelque chose de très étrange que nous n’avions pas vu jusqu’à présent. En incluant cette encoche latérale, l’une des extrémités est plus large, limitant le confort du terminal. Sans aucun doute, ce sourcil pensé par ZTE mérite sa place correspondante dans cette anthologie de l’horreur.

Archos Oxygen 68XL, ou comment mettre une encoche dans un coin

Chaque fabricant de téléphone a apporté un point de vue différent lorsqu’il s’agit de créer sa propre encoche. Nous les avons en forme de goutte, avec des bords carrés ou arrondis, certains plus larges ou plus longs, centrés sur l’écran ou également situés dans le coin. Oui, c’est ainsi qu’a décidé la société française Archos pour son Oxygen 68XL.

Avec sa présentation au MWC 2019, l’Archos Oxygen 68XL est devenu le premier mobile au monde à avoir une encoche latérale. Comme vous pouvez le voir dans l’image ci-dessus, le sourcil est dans le coin supérieur droit et il a la seule caméra frontale du terminal. Le pari risqué d’Archos de créer quelque chose de différent de la concurrence est à reconnaître, bien que sa tentative ait été laissée dans une entaille de goût douteux dont nous voulons désormais oublier l’apparence.

La fête du cran dans le Sharp Aquos R2 Compact

Quand on est insuffisant, il vaut mieux en introduire un autre pour commencer la fête de l’encoche. C’est ce qu’a fait Sharp avec son Aquos R2 Compact, un mobile dans lequel on peut voir un sourcil en haut du téléphone et un autre en bas. En essayant de maintenir le lecteur d’empreintes digitales en réduisant le cadre inférieur au maximum, l’entreprise a été obligée d’introduire cette deuxième encoche qui endommage l’apparence visuelle du modèle.

Il semble que Sharp n’ait pas beaucoup regretté d’avoir créé ce double cran, puisque vous l’avez de nouveau utilisé pour votre Aquos R3. Malgré l’insistance du constructeur, nous pensons que ce design devrait faire partie de l’anthologie de l’horreur de l’encoche sous Android. Un sourcil suffit largement.

Autres concepts fous pour l’encoche

Les encoches citées ci-dessus sont devenues une réalité, mais il y a d’autres concepts fous qui, heureusement, ne sont restés que. Nous parlons du ZTE Iceberg, qui aspire à devenir le premier terminal au monde à double cran. Nous vous laissons une image à vous de juger par vous-même.

Pendant ce temps, Xiaomi pensait à des conceptions mobiles avec l’encoche inversée pour garder autant d’espace que possible pour le panneau. Samsung a également étudié en profondeur les possibilités de l’encoche, et est venu présenter quatre variantes du sourcil avec leurs noms respectifs: Infinity U, Infinity V, Infinity O et New Infinity.

Vous avez déjà vérifié que les crans les plus laids de l’histoire récente d’Android sont très variés, ils apparaissent de côté à deux fois. Nous espérons que ces modèles d’horreur restent dans le passé, et que les fabricants y réfléchissent mieux avant d’inclure ce type de sourcil de sorte que cette anthologie n’a pas de deuxième partie.