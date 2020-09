C’est un paysage auquel nous sommes habitués. Un grand terrain dans lequel des pelles gigantesques tournent à l’infini comme un moulin à vent futuriste. Les éoliennes font partie de la vie quotidienne dans de nombreuses régions du monde, un outil pour produire de l’énergie électrique par la force du vent.

En Espagne, sans aller plus loin, l’énergie éolienne était le troisième plus important dans la production d’électricité selon les données de Red Eléctrica Española pour 2019. Jusqu’à 20,6% du total, seulement dépassé par l’énergie du cycle combiné (21 ‘ 9%) et l’énergie nucléaire (21,2%). Ainsi, l’énergie éolienne représente le principale source d’énergie renouvelable.

Cependant, peu de choses ont changé dans la technologie qui convertit le vent en électricité. Au moins en ce qui concerne ses piliers fondamentaux. Et il est de plus en plus courant d’entendre des plaintes de défenseurs de l’environnement et du paysage qui considèrent que les éoliennes supposent un problème pour les oiseaux et aussi pour l’être humain, car il empêche autres activités économiques en monopolisant de grandes parcelles avec des éoliennes.

Plaire à toutes les parties impliquées n’est pas facile, mais la startup espagnole Vortex sans lame a une solution possible: éoliennes sans pales. Son idée était de développer une éolienne respectueuse de l’environnement et de la faune qui l’habitent. Et la principale pierre d’achoppement dans ce sens des éoliennes actuelles sont les pelles gigantesques qui circulent.

Éoliennes oscillantes

Le fonctionnement des turbines sans pales Vortex sans pales peut être quelque peu comique, en particulier pour ceux d’entre nous qui se souviennent des jouets appelés collations ou collations. Au lieu de voir les lames classiques tourner, nous les voyons se déplacer dans différentes directions un cylindre fixé au sol du fond.

Le système s’inspire de la résonance aéroélastique. Cette nouvelle génération d’éoliennes n’a ni pales ni engrenages, ce qui simplifie la maintenance. La partie visible de l’éolienne, ou mât, est un cylindre rigide qui oscille dans toutes les directions par la force du vent. La base est ancrée dans le sol avec une tige ou un noyau, cette oscillation est en charge pour générer de l’énergie électrique.

Outre la maintenance et le respect de l’environnement par le manque d’éléments mobiles, le fonctionnement de ces éoliennes permet placez-les à une distance plus courte que les actuelles, afin que les installations éoliennes du futur puissent prend moins de place et pourtant générer plus d’électricité.

À cela, il faut ajouter les avantages des installations actuelles, telles qu’elles sont évolutives, c’est-à-dire qu’elles peuvent développer plus tard, et peuvent être intégrés à d’autres installations, qu’elles soient éoliennes ou non. De plus, l’idée est que n’importe qui peut avoir sa propre éolienne.

Démocratiser l’énergie éolienne

Aujourd’hui, il est courant de voir installations solaires sur les terrasses et les toits de bâtiments publics ou privés. Il y en a même dans des maisons privées. L’évolution des cellules photovoltaïques et leur moindre coût ont permis à pratiquement n’importe qui d’avoir sa propre petite installation solaire.

Le projet de Vortex sans lame il ferait la même chose avec l’énergie éolienne. À l’heure actuelle, obtenir de l’électricité grâce aux éoliennes est quelque chose d’exclusif à presque toutes les compagnies d’électricité. Mais avec les éoliennes près de trois mètres de haut la chose pourrait changer.

Justement, l’objectif à long terme de ses créateurs est d’installer des éoliennes dans zones urbaines ou rurales à usage personnel, connecté au réseau électrique ou indépendamment de celui-ci. La raison principale est son autonomie et une moins d’usure sur l’installation. Pour cela, ces éoliennes utilisent des matériaux tels que la fibre de carbone, les plastiques, l’acier, le néodyme et le cuivre.

Selon les responsables, la technologie Vortex Bladeless génère 30% de l’énergie générée par les éoliennes actuelles. Plus précisément, sa puissance nominale estimée est de 100 watts dans son modèle Vortex Tacoma. Cependant, il faut tenir compte du fait qu’une éolienne actuelle a une hauteur de entre 25 et 100 mètres de haut contre 3 mètres d’éoliennes sans pales. Pourtant, selon ses propres mots, «une zone balayée plus petite leur permet de installer plus de turbines sans pales sur la même surface, ce qui compense largement cet inconvénient ».

Un avenir toujours plus proche

Si vous souhaitez voir une éolienne Vortex Bladeless, vous pouvez le faire à travers ses prototypes et ses modèles de test. Cependant, ils ne sont pas encore sur le marché. Comme l’indique sa page officielle, «Nous avons besoin d’un peu plus de temps pour optimiser et certifier l’éolienne avant de pouvoir être vendu dans chaque pays ».

Le projet a démarré en 2010 et il est prévu distribuer les 100 premières unités début 2012, principalement en Europe et surtout en Espagne, selon son blog officiel en août 2020. Parmi les premiers clients figurent des organisations à but non lucratif, des universités, des parcs naturels, des laboratoires indépendants et des entreprises associées.

Dans une deuxième phase de test, ils prévoient de fabriquer entre 1000 et 10000 unités du modèle Vortex Nano pour le tester dans différentes conditions.

Si vous souhaitez connaître l’historique de la startup Vortex sans lame vous pouvez lire son message le plus récent. Et si vous souhaitez les contacter, leur bureau est à Madrid et son laboratoire à Avila. De plus, vous pouvez les suivre sur les réseaux sociaux dans leurs comptes officiels.

