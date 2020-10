Le bâton très dur que les restrictions américaines ont signifié pour Huawei a maintenant un nouveau chapitre pour la marque chinoise et ce ça peut être de l’espoir, au moins comme pour le entreprise mobile fait référence.

Car, selon les informations publiées par le Financial Times, les États-Unis ont commencé à autoriser ses sociétés de puces acquièrent des composants de Huawei. Bien sûr, il y a une exigence à laquelle ils doivent répondre: ces composants ne peuvent pas être utilisés dans aucun aspect lié à la 5G de Huawei.

Il y a un peu de lumière au bout du tunnel

Concernant ces informations, selon un informateur anonyme auquel le Financial Times s’est entretenu, le département américain du commerce a clairement exprimé ce point de vue aux entreprises. L’explication est la suivante: «Nous avons parlé aux entreprises et nous leur avons dit que, bien que les accords commerciaux avec Huawei sont vus d’un point de vue réticent, cela peut changer s’il est démontré que la technologie à acquérir n’est pas compatible avec la 5G ».

Pour le moment il n’y a pas de statut officiel par rapport à ces informations, mais si cela est vrai, ce serait une autre étape pour Huawei de récupérer petit à petit. Nous attendons les événements futurs pour voir si ça finit comme ça.

Pendant ce temps, Huawei poursuit ses activités en lançant de nouveaux produits sans les systèmes de Google et essayer de regagner la confiance des acheteurs avec d’excellents smartphones et gadgets pleins d’avancées technologiques mais qui continuent avec les deux grands fardeaux: le incertitude sur les mises à jour sur Android et incompatibilité avec l’univers Google. Ce sont deux inconvénients géants à affronter tous les jours.

