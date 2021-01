Quelle bombe l’administration Trump a déchaînée une petite semaine avant la fin de son gouvernement: Xiaomi rejoint la liste des entreprises chinoises bloquées après avoir ajouté ce jeudi à la soi-disant liste d’entités. Cela compliquera l’exportation des produits de ce fabricant vers les États-Unis, cela pourrait également entraîner de graves difficultés avec le matériel et les logiciels américains.

Avec le changement de gouvernement de Donald Trump à Joe Biden, nous nous attendions tous à ce que l’administration commerciale américaine assouplisse ses exigences envers certaines entreprises chinoises, telles que Huawei. Cette société internationale entraîne une baisse notable de ses activités après que Trump l’ait interdit commercialement. Pas de logiciel Google, pas de processeurs, pas de possibilité de commercialiser votre conduite 5G … Une catastrophe que Xiaomi pourrait désormais subir.

Le département américain du commerce ajoute Xiaomi à la liste des entreprises restreintes

Nous avons tous à l’esprit ce que Huawei souffre du veto américain puisque, presque littéralement, ne peut pas développer de nouveaux smartphones. Avec ce scénario, qui ne semble pas résolu à court terme, Xiaomi pourrait rejoindre les entreprises chinoises bloquées après que l’administration américaine l’aura ajouté à la liste des entités.

Liste d’entités ou liste d’entités spécifie quelles entreprises en dehors des États-Unis ont les mains libres pour commercer avec les entreprises du pays. Autrement dit, l’administration peut opposer son veto à l’importation de produits fabriqués par les entreprises incluses dans la liste des entités, également peut bloquer les échanges commerciaux des entreprises américaines avec l’interdiction. Donc Xiaomi pourrait avoir des difficultés à partir de maintenant.

Le mouvement n’implique pas un blocus direct ou l’impossibilité d’utiliser des logiciels ou du matériel en provenance des États-Unis, c’est un avertissement pour les entreprises américaines qui veulent commercer avec Xiaomi

Comme l’a confirmé le Financial Times et confirmé par le Pentagone lui-même, Les États-Unis ont mis en place de toute urgence de nouvelles règles commerciales pour faciliter le blocus des entreprises étrangères, en particulier chinois. Avec ce traitement urgent, et quelques jours après que Trump a quitté le gouvernement, le ministère du Commerce en a profité pour inclure Xiaomi et Cnooc, la China National Offshore Oil Corporation, dans la liste des entités.

Il est encore trop tôt pour savoir ce que le blocus américain entraînera pour Xiaomi: il faut attendre que les administrations et les entreprises concernées fassent une déclaration.

